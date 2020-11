Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

BHG - Sáng 4.11, UBND tỉnh tổ chức tập huấn trực tuyến toàn tỉnh nhằm triển khai Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Bộ CHQS tỉnh và Thường trực UBND huyện, xã, phường và ban CHQS tại điểm cầu các huyện, thành phố...

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu biểu được nghe báo cáo viên của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 8 chuyên đề về Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV, gồm: Nội dung cơ bản của Nghị định số 72 của Chính phủ quy định một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; một số điều Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định quy định chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm rõ quy định của Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh đến vai trò của lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Lực lượng DBĐV, Luật DQTV đồng chí yêu cầu báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề cần bám sát và thể hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin chính xác, liên hệ và vận dụng sáng tạo, sát với tình hình thực tế…

Tin, ảnh: Phi Anh