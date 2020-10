Vì nhân dân vùng biên

BHG - Là người gắn bó hơn 12 năm với Đảng ủy xã Má Lé, Trung tá Trần Minh Phương, Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn luôn được nhân dân tin yêu, mến phục.

Trung tá Trần Minh Phương hướng dẫn người dân xã Má Lé đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid – 19.

Má Lé là xã biên giới, có đường biên giáp với Trung Quốc dài 10,636 km, trong đó có khoảng 3 km đường sông. Toàn xã có 844 hộ, 4.276 khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, tình trạng vượt biên sang Trung Quốc lao động tự do còn xảy ra, vì thế an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Năm 2007, Trung tá Trần Minh Phương được Đảng ủy Đồn Biên phòng Lũng Cú giao nhiệm vụ tăng cường phụ trách xã Má Lé, giữ chức vụ Phó Bí thư, phụ trách mảng AN - QP, phát triển KT- VH - XH. Với cương vị cấp trên giao phó, anh luôn suy nghĩ, trăn trở tìm hướng đi, giúp địa phương giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo bằng những chương trình, đề án cụ thể nhằm mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lấy dân làm gốc”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, anh Phương luôn gương mẫu, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tích cực nghiên cứu tài liệu, học hỏi những sáng kiến, kinh nghiệm của các đồng chí đi trước. Điểm nổi bật là xây dựng được hệ thống quy chế, kế hoạch làm việc; đổi mới lề lối, tác phong công tác, các hoạt động dần được định hướng có nền nếp, cách làm khoa học, kết hợp với cầm tay chỉ việc, tận tình giúp đỡ các đồng chí từ xã đến thôn, bản. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên, các chi bộ thôn, bản giáp biên; đặc biệt là phát triển thêm nhiều đảng viên mới, theo chỉ tiêu, giao ước thi đua hàng năm của Đảng ủy xã; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, nhân dân với lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn; chú trọng công tác vận động quần chúng, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài giờ làm việc, Trung tá Trần Minh Phương cũng luôn dành nhiều thời gian để gần gũi, tìm hiểu phong tục, tập quán của người dân địa bàn; vận động đồng bào bài trừ các hủ tục không phù hợp với nếp sống văn minh, chăm lo lao động sản xuất, không vượt biên trái phép, không mua bán, vận chuyển các loại hàng hóa trái quy định pháp luật... Anh cũng tận tình hướng dẫn, động viên nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động học sinh đến trường đầy đủ; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “chung tay xây dựng Nông thôn mới”; xây dựng 6 tổ tự quản về đường biên, cột mốc trên 6 thôn bản biên giới; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ khi về nhận công tác tại Đảng ủy xã Má Lé đến nay, anh đã cùng Đảng ủy xã theo dõi, hướng dẫn, kết nạp mới được 133 đảng viên, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ xã lên 217 đảng viên; củng cố hệ thống chính trị khu dân cư hoạt động hiệu quả, nền nếp và đi vào chiều sâu.

Nhận xét về Trung tá Trần Minh Phương, ông Ly Mí Lá, Chủ tịch UBND xã Má Lé cho biết: Đồng chí Phương là một cán bộ tăng cường năng nổ, nhiệt tình, tích cực bám dân, bám biên giới; vận động và tiên phong, đi đầu trong thực hiện các công việc từ cuốc đất, trồng cây, hướng dẫn bà con cách trồng trọt đến chăn nuôi, cách che chắn chuồng trại vào mùa Đông... Cùng với đó, anh thường xuyên tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp cho Thường vụ Đảng ủy xã, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ ở địa phương...

Với sự nỗ lực của bản thân trong công tác, Trung tá Trần Minh Phương đã nhận được nhiều khen thưởng của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; xứng đáng là tấm gương điển hình người chiến sĩ biên phòng trên mặt trận phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Kim Khánh (BĐBP tỉnh)