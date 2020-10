BHG - Ngày 1.10, Công an tỉnh tổ chức tuyên dương thanh niên, phụ nữ Công an xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với các thanh niên, phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc.

Tại buổi lễ, đã có 9 đoàn viên thanh niên và 10 hội viên phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những tấm gương điển hình, tiêu biểu luôn thể hiện vai trò xung kích, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của đoàn, hội; là trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực, hăng hái sôi nổi tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn, hội ghi nhận và đánh giá cao.

Tin, ảnh: Trung Thực - Diệu Loan