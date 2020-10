Phát huy vai trò Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

BHG - Là lực lượng tham mưu và trực tiếp tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh luôn thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện và công tác an sinh xã hội.

Dân quân xã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích tuần tra mốc giới.

Phú Lũng là xã biên giới của huyện Yên Minh, cách trung tâm huyện 42 Km, với trên 10 km đường biên giới và có 15 vị trí cột mốc (từ mốc 358 đến mốc 372); xã có 8 dân tộc cùng sinh sống tại 13 thôn, với 593 hộ, 3.310 khẩu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững; nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước được các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Những năm qua, trên địa bàn không xảy ra tình trạng học đạo, truyền đạo trái pháp luật và di cư tự do; qua đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tăng trưởng phát triển KT - XH của địa phương.

Anh Tẩn Ngờ Say, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Lũng, cho biết: Xác định công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển lực lượng dân quân là nhiệm vụ quan trọng; Ban CHQS xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự trên địa bàn, nhằm xây dựng lực lượng dân quân có tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình quy định, bảo đảm chất lượng cũng như quân số tham gia; thành thạo kỹ thuật, chiến đấu cá nhân, chiến thuật tổ, xây dựng công sự chiến đấu… Hiện nay, lực lượng dân quân của 13 thôn, với 39 đồng chí; năm 2020 xã sơ tuyển dân quân lên đường nhập ngũ với chỉ tiêu huyện giao là 12 đồng chí.

Đối với xã Bạch Đích, Ban CHQS xã luôn tích cực tham mưu tổ chức quán triệt tới các ban, ngành, đoàn thể nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó Ban CHQS xã thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ nề nếp công tác quân sự theo quy định; trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và kiện toàn lực lượng thường trực; biên chế đủ về số lượng cũng như chất lượng ngày càng được nâng cao. Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thắng, cho biết: Hàng năm, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân trên địa bàn, Ban CHQS xã đã quản lý và nắm chắc thông tin thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã triển khai các bước tuyển quân theo đúng quy trình, luật định. Qua đó, hàng năm xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo số lượng và chất lượng các tân binh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra; Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn chú trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu thường xuyên. Hàng năm, Ban CHQS các xã đều xây dựng kế hoạch diễn tập, huấn luyện, đảm bảo quân số tham gia huấn luyện hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Cùng với đó, công tác huấn luyện cũng được Ban CHQS các xã chú trọng chuẩn bị giáo án, các mô hình học cụ, thao trường với nội dung chương trình phù hợp với điều kiện địa phương nhằm góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng dân quân xã.

Bài, ảnh: Hồng Cừ