Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác tập luyện, huấn luyện của lực lượng Cảnh sát cơ động

BHG - Ngày 23.10, đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác tập luyện, huấn luyện môn khí công và võ thuật nâng cao tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra các khí cụ tập luyện.

Đây là khóa huấn luyện đặc biệt do Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp với các giảng viên của Tiểu đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an trực tiếp hướng dẫn, tập luyện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động. Các học viên được học một số nội dung như: Rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ võ thuật, các động tác kỹ thuật tấn công bằng chân tay, kỹ thuật vật, bốc, quật ngã; chiến thuật tổng hợp, các tình huống đối kháng, quyền ứng dụng 34 động tác; rèn luyện khí công, các bài tập vận khí, nội công kết hợp sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai, các động tác công phá vật ngoại lực….

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí giảng viên và tinh thần tập luyện của các học viên; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc tập luyện, huấn luyện để nâng cao bản lĩnh, trình độ võ thuật, khí công, kỹ năng chiến đấu; sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung Thực