Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Yên Minh và Mèo Vạc

BHG - Trong 2 ngày 7 và 8.10, đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại 4 xã vùng cao, biên giới và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình tại 2 huyện Yên Minh, Mèo Vạc.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình tại huyện Yên Minh.

Qua kiểm tra thực tế tại các xã Na Khê, Lao Và Chải, huyện Yên Minh; Thượng Phùng, Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, đại tá Phan Huy Ngọc đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an xã cần đoàn kết, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ứng xử văn hóa trong giao tiếp, làm việc với nhân dân, tạo hình ảnh đẹp trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích cực nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác. Làm tốt công tác quản lý, giúp người tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn. Phối hợp tốt với các lực lượng, nhất là lực lượng Biên phòng làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, các đường mòn, lối mở để đảm bảo tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong chuyến công tác, đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã trao số tiền 60 triệu đồng cho 2 gia đình tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh và xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc để xây dựng nhà ở; thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ tại Chốt kiểm dịch liên ngành Công an và Biên phòng thuộc thôn Lùng Thàng, xã Xín Cái; thăm mô hình “Dòng họ Thào tự quản về ANTT” tại thôn Xà Phìn, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Diệu Loan (Công an tỉnh)