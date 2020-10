Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội

BHG - Chiều 13.10, đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị chức năng đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội.

Đại tá Phan Huy Ngọc và đại diện các đơn vị chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực diễn ra Đại hội.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm tình hình; bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh và khu vực diễn ra Đại hội.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại các địa điểm, đại tá Phan Huy Ngọc biểu dương, đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ của các lực lượng. Đồng thời yêu cầu các lực lượng của Công an tỉnh, Công an thành phố tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ", bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra thành công.

Phương Thúy