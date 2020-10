Đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

BHG - Với vai trò là cơ quan Thường trực của Tiểu ban bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án và tích cực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau đại hội.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố) tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Tiểu ban bảo vệ Đại hội Đảng, Công an tỉnh đã ban hành 4 kế hoạch, 1 phương án và 5 công văn chỉ đạo về nhiệm vụ bảo vệ đại hội, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch hiệp đồng bảo vệ đại hội Đảng các cấp. Kịp thời, chỉ đạo triển khai các cao điểm theo chuyên đề như: Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép; cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường…

Nhờ đó, tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, ANTT được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công an các huyện, thành phố đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tình hình tội phạm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm phát hiện, tiếp nhận 261 vụ, giảm 250 vụ so với cùng kỳ, đã khởi tố 215 vụ/303 bị can. Đặc biệt, Công an tỉnh phát hiện, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đẩy mạnh phối hợp triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Sau 5 tháng triển khai cao điểm đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật được 126 buổi, phát hiện, ngăn chặn 4 lượt/16 công dân từ các địa phương khác đến địa bàn để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện, xử lý 18 vụ/176 trường hợp xuất cảnh trái phép, hơn 3.500 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành mở các đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với 21 buổi và huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 20 nghìn trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn, thực hiện tốt đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ…

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp, trong thời gian tới, đặc biệt thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, nhất là lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng tổ chức công tác bảo đảm ANTT cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó, xác định địa bàn trọng điểm bảo vệ là trung tâm thành phố, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự và chỉ đạo đại hội; đại biểu các bộ, ngành, địa phương và các hoạt động bên lề đại hội… Với tinh thần và quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an tỉnh quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài, ảnh: Văn Long