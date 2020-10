Công an huyện Quang Bình đảm bảo tốt an ninh trật tự

BHG - Thời gian qua, Công an huyện Quang Bình đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an huyện tiếp nhận đơn thư của người dân.

Là huyện có địa bàn rộng với nhiều xã vùng cao, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, Công an huyện luôn chủ động đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, dân tộc đến người dân trên địa bàn; thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tại các xã, thị trấn thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo kẻ xấu… Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, làm tốt công tác rà soát người nghiện, đối tượng tù tha. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng và ra mắt 4 “Hội Nàng dâu” trong mô hình “Dòng họ Giàng tự quản về ANTT” tại các xã: Yên Hà, Yên Thành, Tân Bắc, Tuyên Nguyên…

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở”. Công an huyện thường xuyên tổ chức giáo dục kiểm điểm trước người dân các đối tượng phạm pháp, giải quyết tranh chấp đất đai, xích mích trong nhân dân, tham gia cảm hóa giáo dục tại gia đình và cộng đồng các đối tượng hình sự…

Từ tháng 1 - 10.2020, Công an huyện đã tiếp nhận và xử lý nghiêm theo pháp luật các tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, trộm cắp tài sản 4 vụ/7 đối tượng; đánh bạc 4 vụ/31 đối tượng; cố ý gây thương tích 7 vụ/11 đối tượng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức 1 vụ/3 đối tượng, khai thác lâm sản trái phép 2 vụ/2 đối tượng, khai thác khoáng sản - cát trái phép 1 vụ/1 đối tượng, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy/1 đối tượng…Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố với 19 vụ/38 đối tượng. Phát hiện và xử nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông với 168 trường hợp, phát hiện 641 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 249 triệu đồng. Công an huyện chú trọng thực hiện đề án 15/15 xã, thị trấn là công an chính quy. Trong đó, lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn phối hợp với đội ngũ công an viên bám sát từng thôn, bản nắm thông tin hộ gia đình, số nhân khẩu, quản lý đối tượng tại cơ sở và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát giữ vững ANTT, an toàn xã hội.

Trung tá Mồng Văn Vịnh, Đội trưởng Tổng hợp Công an huyện Quang Bình, cho biết: Công an huyện thường xuyên tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác giải quyết kịp thời những nhiệm vụ cấp bách nảy sinh về ANTT. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công an các xã, thị trấn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phức tạp nảy sinh tại cơ sở. Ngoài ra làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp; không để phát sinh, điểm nóng về ANTT tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT – XH tại địa phương.

Bài, ảnh: Đức Ninh