Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới.

Đồng chí Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh làm việc với Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì). Ảnh: Xuân Minh

Đảng bộ BĐBP tỉnh có 15 Đảng bộ và 4 chi bộ cơ sở, 48 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 715 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn; đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công tác xây dựng đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được phát huy, đội ngũ cán bộ các cấp có tiến bộ, trưởng thành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì) giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, quyết thắng, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó thực hiện tốt 3 khâu đột phá, gồm: Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Thực hiện quyết liệt các giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ đã tổ chức hội nghị để thống nhất ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề. Xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, quy chế hoạt động của các đồng chí Đảng ủy viên BĐBP tỉnh phụ trách, theo dõi cơ sở; phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy BĐBP. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cấp trong Đảng bộ quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa bằng các quy chế, kế hoạch, chương trình ở cấp mình để tổ chức thực hiện. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Song song với đó, Đảng bộ BĐBP tỉnh còn đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cán bộ, chiến sĩ. Tập trung xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu xây dựng đơn vị an toàn, không có vi phạm pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông; 100% đơn vị có môi trường văn hoá lành mạnh và đơn vị “Xanh, sạch, đẹp”; xây dựng các Đồn Biên phòng thành “Điểm sáng văn hoá” trên biên giới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường các xã, thị trấn biên giới và cán bộ đảng viên các đồn biên phòng tham dự sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản biên giới; tích cực xây dựng củng cố hệ thống cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vững mạnh.

Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tin rằng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Thanh Thủy