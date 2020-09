Hội nghị trực tuyến về tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Ngày 8.9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 của BĐBP. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vàng Đình Chiến, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; lãnh đạo các đồn Biên phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị BĐBP quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch ở các trạng thái, tình huống; phối hợp chặc chẽ với các lực lượng tuần tra kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở trên biên giới. Thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục cán bộ, chiến sĩ cũng như kịp thời động viên khen thưởng. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, thể hiện được vai trò trách nhiệm trên tuyến đầu chống dịch.

Đối với tỉnh ta, lực lượng BĐBP luôn phối hợp tốt với các lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Hải quan kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới, kịp thời phát hiện và đưa vào cách ly hơn 4 nghìn công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị an tâm, xác định rõ nhiệm vụ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới. Làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền cho nhân dân về tác hại của dịch bệnh cũng như các hệ lụy từ xuất nhập, cảnh trái phép. Đồng thời chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các lán chốt trên biên giới. Tiếp tục đề cao ý thức phòng dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa phòng dịch, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xuân Minh (Biên phòng tỉnh)