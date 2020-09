Hiệu quả những sáng kiến cải tiến kỹ thuật

BHG - Để bảo đảm cho công tác bảo dưỡng vũ khí, khí tài phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đặc biệt đến phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phát huy tính sáng tạo.

Sáng kiến bộ vam tháo, lắp lò xo giảm xóc được ứng dụng vào thực tế.

Trao đổi với Đại úy Ngô Quang Vinh, Trạm trưởng Trạm sửa chữa Bộ CHQS tỉnh - đồng tác giả của sáng kiến bộ vam tháo, lắp lò xo giảm xóc trên các loại xe ôtô, chúng tôi được biết: Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng lò xo, vành đệm cao su giảm xóc trên các loại xe ôtô gặp rất nhiều khó khăn dễ xảy ra mất an toàn. Cách thông thường trước khi tháo, lắp là dùng các vật tạo đòn bẩy ép lò xo lại, sau đó dùng sợi dây thép buộc hãm, tháo cả bộ giảm xóc ra ngoài sửa chữa, thay thế. Qua tìm tòi tôi đã sử dụng những vật liệu có sẵn chế tạo bộ vam để hãm chặt, không cho lò xo đẩy bung giúp dễ dàng thực hiện công việc tháo, lắp. Thượng úy Phạm Văn Chuyện, thợ sửa chữa, Phòng Kỹ thuật cho biết từ khi có sáng kiến vam tháo lắp lò so giảm xóc xe ô tô, công việc của những người thợ kỹ thuật thuận tiện hơn chất lượng cao hơn, luôn bảo đảm an toàn. Sáng kiến này đạt giải A Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quân khu.

Thành công hơn cả là tay tuýp tháo ốc cải tiến và đây là sáng kiến của Đại úy Ngô Quang Vinh – Trạm trưởng Trạm sửa chữa, Phòng Kỹ Thuật. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: Khi cơ động trên địa hình rừng núi, điều kiện cầu nâng không có, quá trình tháo, lắp các cụm chi tiết ở vị trí chật, hẹp trên xe, muốn thay đổi góc vặn tay tuýp cho thuận tiện, lực xiết gần như vuông góc với tay đòn gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó tôi đã sử dụng sâu truyền lực, trục láp cầu trước xe UOAT để qua sử dụng để chế tạo tay tuýp và đoạn nối khẩu; 2 chi tiết khớp với nhau bằng 10 rãnh then hoa, khi điều chỉnh tiến hoặc lùi vị trí ăn khớp của 2 chi tiết một răng then hoa tương đương với thay đổi góc vặn của cánh tay đòn như vậy có thể điều chỉnh tay đòn ở vị trí thuận lợi. Theo Thượng úy Ngô Hải Quyền, thợ sửa chữa, Phòng Kỹ thuật, trước đây khi thực hiện thao tác chúng tôi phải cần đến hai người hoặc nhiều hơn, nhưng từ khi có sáng kiến cải tiến chỉ một người cũng có thể tháo ốc dễ dàng. Sáng kiến này đã giảm rất nhiều công sức người thợ và đặc biệt thuận lợi khi xử lý hỏng hóc của xe trên đường rừng, núi.

Với công việc của những người thợ sửa chữa xe ôtô khi kiểm tra, bảo dưỡng gầm xe và một số vị trí khuất, thiếu ánh sáng gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Chuyện, đã cải tiến bộ đèn soi sử dụng 1 miếng nam châm gắn cố định với với chân đèn, đặt chân đế đèn hút vào vật kim loại gần vị trí thuận tiện, cố định đèn soi, điều chỉnh ánh sáng vào vị trí cần chiếu sáng. Sáng kiến này giúp người thợ luôn đủ ánh sáng để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện góc tối, không gian hẹp, đồng thời sử dụng những vật liệu sẵn có, đơn giản, dễ thao tác, tiết kiệm nhân công và giá thành hợp lý.

Giải pháp “Thiết bị bia ẩn, hiện điều khiển từ xa” của Đại đội 20 Trinh sát được Bộ CHQS tỉnh đánh giá rất cao trong quá trình tổ chức các bài bắn. Được vận hành bằng nguồn điện 12v, kết hợp bộ điều khiển hồng ngoại từ xa, thiết bị bia ẩn hiện có trọng lượng nhỏ, dễ dàng cơ động theo điều kiện bài bắn. Một người có thể điều khiển được 4 bia ẩn hiện từ khoảng cách nhất định. Tiện lợi cho các thao trường của các đơn vị nhỏ không có hệ thống năng lượng tại chỗ, giá thành thấp, dễ sử dụng, chịu được lực lớn khi bị tác động và không bị xê dịch vị trí. Đại úy Phượng Tà Liều, Đại đội trưởng Đại đội 20 Trinh sát cho biết: Từ khi áp dụng sáng kiến đã giảm ½ quân số phục vụ và đặc biệt bảo đảm an toàn trong thực hiện các bài bắn.

Thượng tá Hà Ngọc Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm của anh em trong công việc, xuất phát từ điều kiện khó khăn trong công tác sửa chữa, đặc biệt đối với những xe quân đội, họ đã nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi để có những sáng kiến ứng dụng rất cao trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn