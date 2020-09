Công an thành phố đẩy mạnh thực hiện Dự án Cơ sở thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư

BHG - Cho đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an thành phố Hà Giang đã và đang thu được những kết quả đáng khích lệ. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đòi hỏi sự tập trung lãnh, chỉ đạo cũng như sự phối hợp của các cấp, các ngành trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

Lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an thành phố.

Để thực hiện tốt công tác này, Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu và nắm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý hành chính. Tại các buổi tuyên truyền, người dân được cán bộ Công an thành phố, Công an phường và Tổ bảo vệ dân phố xuống tận nơi để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; ý nghĩa, tầm quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, giảm thiểu các chi phí xã hội; cải cách triệt để các thủ tục hành chính rờm rà, sách nhiễu; là “cốt lõi” để cung cấp, phát triển các cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp. Khi hoàn thiện dự án này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài tuyên truyền trên loa phát thanh, cán bộ công an đến từng tổ dân phố để thông báo cho nhân dân khi đến làm thẻ căn cước cần những loại giấy tờ gì, thời gian, địa điểm ra sao… Qua quan sát, rất đông người dân đồng tình, ủng hộ, tập trung tại các nhà văn hóa để cung cấp thông tin cần thiết theo mẫu quy định.Trong tháng 8, đã tuyên truyền trên hệ thống phát thanh được 99 lượt, qua những buổi họp tổ dân phố được 59 lượt với gần 11 nghìn lượt người tham gia của 5 phường và 3 xã trên địa bàn.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố đã thành lập các đoàn công tác thực hiện việc kiểm tra, phúc tra tại tất cả địa bàn các phường, xã; chỉ đạo Công an các phường, xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu, tính chính xác thông tin dân cư đã thu thập thông qua phiếu, trên cơ sở đó đối chiếu với sổ quản lý cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu tại địa bàn mình; kịp thời bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu, chưa đúng để đảm bảo chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, việc triển khai tại cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn. Tính đến nay, toàn thành phố đã thu thập được 538.876 phiếu (đạt tỷ lệ 99%) cung cấp cho Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh quét toàn bộ dữ liệu trên để cập nhật vào Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Với những kết quả đó, đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn “nước rút” và cơ bản hoàn thành Dự án Cơ sở thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh, sau một thời gian thực hiện, công tác này còn gặp một số vướng mắc như: Tình hình nhân sự có sự biến đổi liên tục, khó khăn cho việc bổ sung cập nhật thông tin; việc phúc tra, kiểm tra dữ liệu dân cư, lực lượng công an đã xuống tận nhà dân để đối chiếu thông tin, tuy nhiên để đạt được kết quả cao phải làm ngoài giờ vì người dân thường đi làm. Dù vậy, những cán bộ làm công tác này luôn xác định đây là nhiệm vụ, nội dung quan trọng với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng tham mưu, hướng dẫn cư trú, thực hiện tốt công tác thu thập, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện theo tiến độ và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã và đang được Công an thành phố Hà Giang quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo cấp trên giao, vì đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng góp phần bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật của cá nhân, góp phần giữ vững ANTC, TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài, ảnh: Kỳ Phương