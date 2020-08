Vững bước trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với khẩu hiệu “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Vì an ninh Tổ quốc” và đề ra 2 nội dung đột phá là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; hoạt động của cơ quan điều tra các cấp” và “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng”. Hai chương trình trọng tâm là: “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc” và “Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn giáp ranh, trọng điểm và phức tạp về ANTT”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng 127 triệu đồng sửa chữa Nhà văn hóa tổ 3, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn; cụ thể hóa và tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; nhất là trong lĩnh vực đảm bảo ANTT trên địa bàn. Do đó, tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định; không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Nội bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang luôn đoàn kết, thống nhất. Lực lượng Công an đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo ANTT các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội tại địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh nhà.

Thực hiện khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Vì an ninh Tổ quốc”; mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong toàn lực lượng thực sự là những nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI đề ra. Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công an xã chính quy từng bước được xây dựng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng và cấp phó người đứng đầu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương; trình độ và năng lực của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Toàn lực lượng luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, gian khổ, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong trang sử vàng truyền thống, thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong công tác bảo vệ ANCT được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch đảm bảo ANCT trên tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm; rà soát, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chống phá; nâng cao chất lượng trong công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm ANQG, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trong vùng dân tộc. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANQG trên lĩnh vực an ninh kinh tế trên địa bàn, đồng thời đảm bảo an toàn các hoạt động kinh tế có yếu tố nước ngoài; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phục vụ cho phát triển KT – XH của địa phương. Tỷ lệ điều tra khám phá án xâm phạm về ANQG đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Lĩnh vực giữ gìn TTATXH được Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chương trình công tác hàng năm của Công an tỉnh. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công tác điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc được đẩy mạnh, giải quyết dứt điểm. Trong nhiệm kỳ, phát hiện, tiếp nhận và xử lý 3.881 vụ, 5.910 đối tượng; trong đó có 20 ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, không ngừng cải tiến đổi mới, tăng cường tập trung hướng về cơ sở, phòng ngừa những vấn đề tiêu cực phát sinh về ANTT. Các mặt công tác QLHC về TTXH đảm bảo thực hiện đúng quy định, quy trình tiếp xúc, làm việc, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân nhanh chóng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công tác PCCC, quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, cấp giấy CMND. Đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kéo giảm cả 3 tiêu chí: Tai nạn giảm 366 vụ, số người chết giảm 156 người, số người bị thương giảm 438 người so với nhiệm kỳ trước. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm túc, các phiên tòa xét xử được bảo vệ tuyệt đối an toàn; việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục cải tạo, nuôi dưỡng can phạm nhân, tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện đúng quy định. Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh đã tăng mạnh theo từng năm, được Bộ Công an xếp loại tốt.

Thực hiện Chương trình trọng tâm theo nghị quyết Đại hội đề ra về “Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn giáp ranh và trọng điểm, phức tạp về ANTT”, lực lượng Công an đã tham mưu, kiện toàn và duy trì hoạt động 50 mô hình “Dân vận khéo”, 420 mô hình tự quản về ANTT; tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hàng năm đạt trên 90%.

Những năm qua, lực lượng Công an luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, người đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trở thành những hoạt động thường xuyên, liên tục; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh vận động xã hội hóa và CBCS quyên góp, ủng hộ được gần 32 tỷ đồng và gần 5.000 ngày công. Đặc biệt là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo chương trình của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công giúp đỡ địa bàn trong việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển KT – XH, xây dựng NTM...

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt coi trọng và chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; coi đây là vấn đề then chốt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đây cũng là một trong những đột phá theo nghị quyết đại hội đã đề ra. Quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên với các hình thức phù hợp với tính chất, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt trong toàn lực lượng...

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững. Đây là thành tựu tự hào của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng NTM cũng như xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đây cũng là tiền đề để lực lượng CAND tiếp tục vững bước trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong thời gian tiếp theo; tạo động lực thúc đẩy tỉnh nhà phát triển bền vững.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh)