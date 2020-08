Quản Bạ - khi công an chính quy về xã

BHG - Thực hiện Đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an các xã, thị trấn của Bộ Công an; huyện Quản Bạ đã hoàn thành Đề án này với 13/13 xã, thị trấn vào cuối tháng 3.2020. Qua đánh giá, đề án đã đạt được nhiều mặt trong công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện các nội dung liên quan về an ninh tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an huyện kiểm tra hoạt động của công an xã Đông Hà.

Bát Đại Sơn là xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn của huyện, địa hình chia cắt, nhiều lối mòn biên giới nối giữa 2 bên Việt – Trung, nên tình hình ANTT tại đây khá phức tạp. Ngay sau chức danh Trưởng Công xã được kiện toàn, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đội ngũ 3 đồng chí được bố trí về xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực bám địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các nội dung liên quan an ninh nông thôn, chủ quyền biên giới quốc gia. Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động phát hiện và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu tại địa phương, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường biên, mốc giới, kịp thời ngăn chặn công dân giữa 2 bên Việt - Trung xuất, nhập cảnh trái phép...

Đồng chí Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Đại Sơn, cho biết: Với nghiệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp, sau khi điều động công an chính quy về cơ sở công tác đã kịp thời giúp cấp ủy, địa phương giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề ANTT được triệt để; qua đó, nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Cùng với đó, lực lượng công an xã tích cực tham gia vào các hoạt động hướng về cơ sở xây dựng NTM, hỗ trợ đồng bào tại các thôn, bản trong phát triển kinh tế; góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Hiện, 13/13 xã, thị trấn của huyện Quản Bạ, các chức danh Trưởng Công an đều là công an chính quy. Hiệu quả bước đầu cho thấy, với những nghiệp vụ được đào tạo bài bản, Trưởng Công an các xã, thị trấn tại huyện Quản Bạ đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an xã làm tốt công tác quản lý, bám nắm địa bàn. Kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND các địa phương về nội dung ANTT và làm tốt các khâu của công tác thu thập dữ liệu dân cư tại cơ sở.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Quản Bạ, khẳng định: Đề án điều động công an chính quy làm Trưởng Công an xã, thị trấn đã cho thấy những hiệu quả tích cực trong nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực, rõ nét. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG CHÍNH (Quản Bạ)