Người Đội trưởng phá án giỏi

BHG - Được mệnh danh là người “sưu tầm” những danh hiệu cao quý, đó là lời khen ngợi của mọi người khi nói về Trung tá Hoàng Văn Vân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Yên Minh.

Trung tá Hoàng Văn Vân (thứ 2 từ phải sang) trao đổi công tác tại Hội nghị điển hình tiên tiến Công an tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Trung Thực

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng cái “nghiệp” hình sự hình như có duyên với anh và cũng vì cái “nghiệp” ấy, anh luôn cùng đồng đội đã bao lần đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết để truy bắt những đối tượng vi phạm pháp luật. Hiện tại, với cương vị Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Yên Minh, Trung tá Hoàng Văn Vân vẫn luôn lăn xả cùng đồng đội đánh án; anh luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ chỉ huy, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, tập trung điều tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn; góp phần giữ vững ổn định cho sự nghiệp phát triển KT – XH của địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2016 đến nay, Trung tá Vân luôn cùng tập thể đội chủ động tham mưu cho đơn vị thực hiện hiệu quả về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; trực tiếp tham gia điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc trên địa bàn là 136 vụ án với 203 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, có những vụ việc điển hình, gây hoang mang trong dư luận nhân dân; khi điều tra khám phá, được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tin yêu của quần chúng như vụ việc bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Vừ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 220 gam thuốc phiện. Đặc biệt, vào ngày mùng 2 tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, anh cùng đồng đội vây bắt đối tượng Thào Mý Ly, đối tượng truy tìm đặc biệt nguy hiểm trong vụ án giết người; sau khi gây án, Ly đã bỏ trốn sang bên kia biên giới. Lợi dụng ngày Xuân, đối tượng trở về và không biết được mọi hành tung và quá trình di chuyển đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát; khi vòng vây khép chặt, biết không thể thoát được đối tượng đã dùng lựu đạn chống trả quyết liệt và dẫn đến một đồng chí trong Tổ công tác đã anh dũng hy sinh...

25 năm công tác trong ngành Công an, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau; nhiệm vụ nào anh cũng đạt kết quả cao và được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Qua mỗi lần trò chuyện, Trung tá Hoàng Văn Vân thường chia sẻ: Trước hết, bản thân mình phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề và đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong đội, phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động; đặc biệt người chỉ huy phải nắm bắt tâm lý của mỗi cán bộ, chiến sĩ để rèn luyện, định hướng cho anh em yên tâm công tác; có tinh thần trách nhiệm chung với công việc, với tập thể.

Không thể kể hết những thành tích, công việc hàng ngày mà anh cùng đồng đội phải vượt qua trong quá trình công tác và chiến đấu. Song, để hoàn thành thành tốt nhiệm vụ nơi vùng cao biên giới này là cả một quá trình để vượt qua chính mình cũng như những thử thách khắc nghiệt của địa hình, thời tiết và những phong tục tập quán của người dân nơi đây. Nhìn lại những thành tích đã được ghi nhận mới thấy sự tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả trong công việc của anh. Từ năm 2016 đến nay, anh liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2019 anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Đây là danh hiệu cao quý của ngành và đã là cán bộ trong ngành Công an thì ai cũng mơ ước đạt được. Ngoài những Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện về thành tích các mặt công tác; năm 2019, Trung tá Hoàng Văn Vân đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; trước đó, năm 2018, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu; góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc…

Nói về những danh hiệu đã đạt được trong quá trình công tác và chiến đấu, Trung tá Hoàng Văn Vân cho rằng: Đối với tôi, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng và đồng đội trong công cuộc giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Nguyễn Lân