Kỷ niệm 75 năm, Ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

BHG - Chiều 10.8, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm, Ngày truyền thống lực lượng CAND (19.8.1945 – 19.8.2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19.8.2005 – 19.8.2020).

Đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen, Cờ thi đua và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm qua của lực lượng CAND nói chung, sự ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng CAND Hà Giang nói riêng. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự quan tâm, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang; sự đồng thuận, hỗ trợ của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng cường củng cố xây dựng lực lượng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở địa phương, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin yêu, ủng hộ.

Tại buổi gặp mặt, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua và Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Trung Thực – Nguyễn Lân (Công an tỉnh)