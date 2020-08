BHG - Chiều 3.8, Công ty Điện lực Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2019 – 2020. Tới dự có Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Lao động – TBXH tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Bộ Công an cho Công ty Điện lực Hà Giang.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Điện lực Hà Giang luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức và duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới đảng viên, cán bộ, công nhân viên ngành điện. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức kiểm tra các điểm có nguy cơ xâm phạm an toàn công trình hành lang lưới điện, đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ an toàn các công trình điện; chủ động trao đổi thông tin kịp thời với các các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang về âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến ngành điện, từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng lãnh đạo các ngành, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang và Công an tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Hà Giang với Công an tỉnh trong xây dựng, cũng như việc tổ chức Ngày hội phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công ty Điện lực Hà Giang… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang cần chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, để không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Công ty Điện lực Hà Giang và các lực lượng vũ trang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, cách thức xây dựng phòng trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp phục vụ tốt nhất nhất mọi nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong mọi tình huống…

Nhân dịp này, Công ty Điện lực tỉnh Hà Giang được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 07của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ trong hình mới và giai đoạn 2014 – 2019.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ