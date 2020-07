Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

BHG - Chiều 9.7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21, ngày 26.3.2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư T. Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo công an các huyện, thành phố…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Cụ thể hóa Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư và địa phương đã quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Trong 10 năm, lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ 200.428 vụ/302.045 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 7.685kg heroin, 850kg thuốc phiện và hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng công an bắt giữ, xử lý khoảng 90% số vụ việc; triệt phá hàng trăm đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia. Đảng ủy Công an T.Ư, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân nhân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án ma túy phức tạp, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy, qua đó đã đưa ra truy tố, xét xử 152.197 vụ với 197.026 bị cáo, phần lớn là tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy. Nhiều tỉnh, thành phố ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy, trong đó có lĩnh vực cai nghiện phục hồi cho người nghiện; giai đoạn 2008 - 2018, cả nước cai nghiện, phục hồi cho 209.315 lượt người, tiêu biểu có các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ an, Hòa Bình, Kiên Giang, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…

Trên địa bàn tỉnh ta, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy có những chuyển biến tích cực, lực lượng công an làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 21; tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây, tụ điểm về ma túy, quản lý chặt chẽ chất gây nghiện; tổ chức rà soát hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt và triển khai Chỉ thị số 36, ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong những năm qua đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp lớn vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển KT- XH đất nước. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành từ T.Ư đến địa phương cần tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của T.Ư về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân; quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức cho công tác phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Quản lý chặt chẽ các loại chất gây nghiện, tập trung lực lượng đấu tranh, xử lý nghiêm với số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời kiểm soát, triệt xóa, không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy…

