Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Biên phòng

BHG - Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã chủ động xây dựng các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, sát đúng với tình hình thực tế tại đơn vị.

Đại tá Đào Hồng Hà (ngoài cùng bên phải), Phó Chính ủy BĐBP tỉnh tặng Bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ Đồn BP Lũng Cú.

Đảng bộ BĐBP tỉnh hiện có 15 đảng bộ, 4 chi bộ cơ sở và 48 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 715 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy, BTV Đảng ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên củng cố cấp ủy và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; nhất là đội ngũ cấp ủy viên các cấp; triển khai nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tập trung, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VIII. Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác biên phòng; triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng giải quyết, xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn biên giới.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; BTV Đảng ủy luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng điều hành chi bộ, cùng với tập thể thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, chỉ huy các cấp theo đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy định, quy trình; giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp, sát với tình hình thực tế, kết hợp giữa giáo dục rèn luyện với quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua các buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm chính trị cũng như mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ công tác, đạo đức, lối sống. Từ đó, tập thể và cá nhân phát huy được ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BTV Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định năm 2019 là năm then chốt và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị mọi mặt cho đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, công tác củng cố cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và bố trí, sắp xếp cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội là nhân tố quyết định; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ tới, phát huy sức mạnh tổng hợp nền biên phòng toàn dân, Đảng bộ BĐBP tỉnh phấn đấu đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới Quốc gia; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Đại tá Đào Hồng Hà - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh