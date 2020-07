Mèo Vạc đảm bảo an ninh trật tự trước thềm đại hội Đảng bộ huyện

BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 7.2020. Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội, Công an huyện đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Công an huyện Mèo Vạc tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, cho biết: Để đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tuyệt đối phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện, lực lượng Công an huyện thực hiện nghiêm các kế hoạch của Công an tỉnh, chính quyền địa phương về đảm bảo ANTT; nâng cao tránh nhiệm của chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT, an toàn đại hội; đẩy mạnh công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu thù địch, trọng tâm là đảm bảo chính trị nội bộ, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng đại hội để tác động vào đường lối, nhân sự, nội dung đại hội. Bám sát các bước chuẩn bị tổ chức đại hội để chủ động dự kiến các tình huống phức tạp về ANTT như: Biểu tình, khủng bố, cháy nổ,… có thể xảy ra và có phương án giải quyết.

Công an huyên đang đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, khám phá án; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ. Tăng cường quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài; tập trung đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông; chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn cho đại hội. Chỉ đạo lực lượng công an phụ trách các xã, thị trấn tham mưu cho chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực hợp tác, tố giác các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Chuẩn bị tốt công cụ hỗ trợ, phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo thông tin liên lạc, cơ yếu thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo; tăng cường lực lượng trực, phương tiện trực, ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an huyện, Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX, sẽ diễn ra thành công.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến