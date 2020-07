Công an tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

BHG - Ngày 8.7, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động tham mưu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của địa phương. Chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tập trung triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện điều tra 138 vụ án hình sự, khởi tố 151 bị can; 22 vụ án về kinh tế, khởi tố 17 vụ/22 bị can. Trên tuyến biên giới tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, trong nội địa các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã công bố Quyết của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 9 đồng chí và Quyết định của Bộ Công an tặng Danh hiệu Thi đua năm 2019 cho 4 đồng chí.

Trung Thực