Tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân

BHG - Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Công an huyện Quản Bạ không ngừng phát huy tinh thần sức trẻ, xung kích tình nguyện, tiên phong trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, lan tỏa nhiều nghĩa cử cao đẹp, góp phần tô thắm hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Quản Bạ gây quỹ “Phần cơm chiến sỹ” tại cơ quan.

Thượng úy Mai Minh Đức, Bí thư Đoàn Công an huyện Quản Bạ, cho biết: Hiện đơn vị có 50 đoàn viên, trong đó có 2 đoàn viên nữ, 46 đồng chí là đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn. Bám sát khẩu hiệu hành động và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng năm, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an huyện thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy - lãnh đạo Công an huyện về nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ĐTN Công an huyện xây dựng kế hoạch, hoạt động, thực hiện nhiều công trình, chương trình thiện nguyện, tình nguyện cùng những mô hình hay, như: “Tuổi trẻ thanh niên Công an huyện Quản Bạ chung tay xây dựng NTM”; “Tuần tra đảm bảo ANTT 24h” và “Tuần tra đường biên, mốc giới”; công trình “Bảng tin thanh niên”; nhằm phát huy tính sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm, “Móc khóa an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông”, đã phát miễn phí cho bà con trên địa bàn huyện được 1.250 móc khóa có những thông tin liên hệ khi có vụ việc cấp thiết, giúp lực lượng chuyên môn tiếp nhận thông tin từ nhân dân và kịp thời phát hiện xử lý trên 40 vụ, việc và các vấn đề an toàn giao thông,...

Thiếu úy Giàng Sùng Dìn hiến máu cứu người khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ.

Cùng với đó, từ năm 2019 đến nay, ĐTN Công an huyện Quản Bạ kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó, gia đình có công với cách mạng, ủng hộ người nghèo, xây dựng trường học, xây nhà tình nghĩa,... với tổng giá trị trên 300 triệu đồng và trao tặng 5 tivi cho gia đình khó khăn; tổ chức chương trình “Nồi cháo yêu thương” hay “Phần cơm chiến sỹ” dành cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ được 2.400 suất cháo; ngoài tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện, ĐTN còn tình nguyện đăng ký ngân hàng máu sống tại Bệnh viện Đa khoa huyện, sẵn sàng hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. Đến nay, đã hiến được 15 đơn vị máu...

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, ĐTN Công an huyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ được 13.000 khẩu trang và hơn 500 chai nước diệt khuẩn; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị lựa chọn những đồng chí thành thạo ngoại ngữ và tiếng địa phương để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh tới người nước ngoài, người dân trên địa bàn huyện.

Gặp Thiếu úy Giàng Sùng Dìn, cán bộ Đội tổng hợp, một trong những đoàn viên nhiệt tình trong các phong trào tình nguyện và đặc biệt là thành thạo ngoại ngữ trong lúc đang hiến máu cứu người khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Đồng chí chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi được cống hiến sức trẻ cho đồng bào, quê hương mình từ những việc nhỏ nhất; tôi mong rằng với sự góp sức nhỏ bé của mình cho những mảnh đời còn khó khăn, cấp thiết như hiện tại, sẽ một phần nào đó giúp họ tiếp tục có hy vọng, niềm tin, động lực trong cuộc sống”.

Với nhiều chương trình, việc làm ý nghĩa thiết thực, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, ĐVTN Công an huyện Quản Bạ đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ĐTN Công an huyện Quản Bạ đã vinh dự được nhận nhiều Giấy khen từ chính quyền các cấp, đơn vị. Qua đó, giúp cho ĐTN Công an huyện Quản Bạ tiếp tục có nhiều sáng kiến hay và lan tỏa nhiều việc làm tốt đẹp hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Vương Mai