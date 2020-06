Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh

BHG - Hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, những ngày này, toàn lực lượng Công an Hà Giang vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, vừa chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu.

Về triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII và công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo tiến độ đề ra, từ tháng 5, BTV Đảng ủy đã phê duyệt phương án nhân sự các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và cho ý kiến chỉ đạo, định hướng đối với phương án nhân sự Đảng bộ Công an các huyện, thành phố; phê duyệt đề án nhân sự BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; chỉ đạo tổ chức 2 đại hội điểm (chi bộ và đảng bộ trực thuộc) diễn ra thành công, đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Tính đến 20.6, đã có 22/26 chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội; trong đó, có 10 đảng bộ và 12 chi bộ trực thuộc; 11/11 Đảng bộ Công an các huyện, thành phố đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối với đại hội của Đảng ủy Công an tỉnh, căn cứ hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an T.Ư, Công an tỉnh đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị tốt các mặt cho đại hội diễn ra thành công. Đối với Tiểu ban văn kiện, đến nay đã hoàn thành dự thảo lần 4 báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động, xây dựng nội dung tham luận của Đảng ủy Công an tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với nội dung “Giải pháp xây dựng lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh”. Về Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết – hậu cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động hướng tới chào mừng đại hội, giúp cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác trang trí, khánh tiết theo hướng dẫn và quy định của Đảng. Tổ chức các hoạt động, khánh thành các công trình chào mừng…

Song song với các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp trong lực lượng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những giải pháp, đảm bảo tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT địa bàn ngay từ cơ sở. Chỉ đạo các lực lượng như Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát. Ngoài tăng cường nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối an ninh, trật tự, trấn áp các loại tội phạm; các lực lượng tích cực tuần tra kiểm soát, kết hợp kiểm tra hành chính và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn với các hành vi như: Phương tiện giao thông đón, trả khách, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, chở hàng rời, chất thải xây dựng dễ rơi vãi, không có mui, bạt che đậy; tổ chức đua xe trái phép, điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng; sử dụng rượu, bia trong quá trình điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định…và các hành vi vi phạm khác.

Với sự chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, tin tưởng rằng, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ góp phần vào thành công chung của đại hội Đảng các cấp trên địa bàn và trong lực lượng theo đúng tiến độ đề ra.

Bài, ảnh: Kỳ Phương