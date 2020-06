Công bố quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sỹ

BHG - Ngày 1.6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương cho lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Niên hạn năm 2020, toàn lực lượng có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh ký các quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an, là sự ghi nhận, đãi ngộ đối với những thành tích cống hiến trong quá trình nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, chúc mừng các đồng chí được nâng lương, thăng cấp bậc hàm năm 2020; mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí không ngừng rèn luyện, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nguyễn Lân