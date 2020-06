BHG - Chiều 12.6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Công an, Cục Công tác đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an); lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang trong tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Đại tá Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đề ra những giải pháp sáng tạo, đổi mới trong phong trào thi đua, tạo động lực, khí thế để toàn lực lượng chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và tỉnh nhà. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương sáng về tinh thần tận tâm, tận tụy trong công tác, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an Hà Giang đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu kịp thời trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm để xác định nội dung, mục tiêu, biện pháp thực hiện...

Tại Hội nghị 5 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015 – 2020 đã được vinh danh.

Diệu Loan