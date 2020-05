Chiến sĩ mới - huấn luyện giỏi

BHG - Kết thúc tháng huấn luyện thứ hai, 300 chiến sĩ mới (CSM), nhập ngũ tháng 2.2020 thuộc Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh bước vào kiểm tra bắn tập 3 mục tiêu bia số 4, 7, 8 và đánh thuốc nổ. Cuộc sát hạch để chuẩn bị bước vào kiểm tra kết thúc huấn luyện CSM chính là “điểm nhấn” quan trọng đánh dấu sự trưởng thành; bởi toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 đều thấm nhuần quan điểm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Tại khu vực đánh thuốc nổ, hai CSM của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 tay thoăn thoắt gói buộc lượng nổ, liên kết đồ dùng gây nổ với lượng nổ; sau đó, cơ động lên tuyến đặt bộc phá, đồng loạt giật nụ xòe rồi nhanh chóng di chuyển về vị trí an toàn, đúng thời gian quy định. Được trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các động tác gói buộc lượng nổ; nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với khối thuốc nổ thật, nên các CSM không khỏi lúng túng. CSM Phùng Văn Thi, Đại đội 2, tâm sự: Trong huấn luyện, được chỉ huy đơn vị đánh giá là tiếp thu tốt nội dung huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên gói buộc lượng nổ cũng như phải tiêu diệt mục tiêu, tôi rất hồi hộp, lo lắng. Dù sao, tôi cũng vận dụng tốt những kiến thức được học, cố gắng hết khả năng để giành thành tích tốt nhất.

Chỉ huy Tiểu đoàn I, Trung đoàn 877 gắn hoa cho các chiến sĩ bắn giỏi.

Trên thao trường bắn, ngay sau khẩu lệnh của người chỉ huy; các CSM đều thuần thục trong từng động tác từ cách cầm súng, hạ thân người đến lấy đường ngắm và kết thúc phát bắn một cách chính xác, nhanh gọn. Xuất sắc giành “Hoa bắn giỏi” với 82 điểm, CSM Lý Đức Trung, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 hân hoan trở về hàng ngũ trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đồng đội. Trung vui mừng: “Trong quá trình luyện tập, tôi luôn cố gắng nắm vững lý thuyết và thực hiện tốt các yếu lĩnh động tác; trước đó, quá trình bắn thử, tôi và đồng đội được chỉ huy đơn vị rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại. Khi vào tuyến bắn, tôi cũng bị tâm lý, nhưng cố trấn tĩnh bằng cách hít thở sâu; sau đó, bình tĩnh thực hiện đúng các động tác đã học và lấy đường ngắm đúng, giữ súng thăng bằng, tăng cò dần đều, với quyết tâm bắn trúng mục tiêu.

Kết nối lượng nổ, thực hành đánh thuốc nổ tiêu diệt mục tiêu.

Trực tiếp theo dõi, đánh giá kết quả của bộ đội; Đại úy Nguyễn Đình Chung – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, cho biết: Với mục tiêu huấn luyện giỏi, an toàn tuyệt đối. Trước và trong quá trình huấn luyện, Chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện cơ bản, chặt chẽ, vững chắc ngay từ đầu; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm; những nội dung mới, khó và nội dung dễ mất an toàn... Trên cơ sở kết quả huấn luyện theo từng tuần, tháng các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, tập trung vào các nội dung còn yếu; với quan điểm “yếu ở khâu nào thì rèn thêm khâu đó”. Đến nay, tất cả CSM đều thành thạo cách sử dụng súng tiểu liên AK, các nội dung cơ bản về điều lệnh; nắm chắc chế độ, tiêu chuẩn hậu cần được hưởng, quy định an toàn, cách bảo quản đối với các loại vũ khí bộ binh; thành thục cách sắp xếp quân tư trang, nội vụ vệ sinh gọn, sạch; sức khỏe, thể lực được nâng lên...

Được biết, trong huấn luyện CSM và kiểm tra bắn 3 mục tiêu bằng súng tiểu liên AK và đánh thuốc nổ bài 1 là những nội dung khó nhất. Vì vậy, việc tạo tâm lý thoải mái, bình tĩnh cho CSM luôn được các cán bộ, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm. Thượng tá Đoàn Trọng Thân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 877, cho biết: Trong quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp luôn bám sát bộ đội, tận tình hướng dẫn, uốn nắn, sửa sai kịp thời nên CSM tiếp thu nhanh, nắm chắc các nội dung được học. Tuy nhiên, khả năng tiếp thu của mỗi CSM là khác nhau, nên ngoài thời gian trên lớp và thao trường; các cán bộ khung còn luôn gần gũi, chia sẻ và bổ trợ cho từng bộ phận, cá nhân nhằm tạo tâm lý thoải mái khi tham gia huấn luyện. Trước khi diễn ra kiểm tra, đơn vị triển khai cho CSM bắn tập, làm quen với tiếng súng, đạn nổ để bớt hồi hộp, lo lắng. Đồng thời, chỉ huy các đơn vị tổ chức sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, động viên CSM và phát động thi đua giành “Hoa bắn giỏi”.

Kết thúc kiểm tra cả hai nội dung bắn súng và đánh thuốc nổ, đơn vị đều đạt giỏi; rất nhiều “Bông hoa bắn giỏi” được trao cho CSM. Đó là kết quả đánh giá và là cơ sở để Trung đoàn rút kinh nghiệm sau hai tháng huấn luyện. Qua kiểm tra tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị một lòng quyết tâm khắc phục khó khăn; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn