BHG - Ngày 25.5, tại Trung đoàn 877, Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ đối tượng 3. Đến dự có Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh.

Trong thời gian 12 ngày, 160 học viên là trưởng, phó phòng cấp sở; bí thư, phó bí thư, chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phường trên địa bàn thành phố được nghiên cứu các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP - AN; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP - AN; đối ngoại gắn với QP - AN trong tình hình mới; luyện tập và bắn súng K54 bài 1…

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP - AN; củng cố QP - AN khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc... Đồng thời làm cơ sở vận dụng cụ thể, sát đúng, tổ chức thực hiện công tác QP - AN ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Quốc Hoàn