Vững chắc nơi biên cương

BHG - Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) đang ngày đêm bám dân, bám bản thực hiện “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cùng các lực lượng xã tuần tra đường biên, cột mốc.

Theo Thiếu tá Đỗ Đại Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ: Sơn Vĩ là xã có địa hình đồi núi hiểm trở, đường giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí của đồng bào còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; nhất là tình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, người dân đi làm tự do bên kia biên giới vẫn tiếp diễn... Để từng bước tháo gỡ những khó khăn, CBCS Đồn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ổn định tình hình, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy kinh tế phát triển. Những năm qua, Đồn đã thực hiện tốt các hoạt động gặp gỡ, trao đổi tình hình, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì thường xuyên; việc tuần tra bảo vệ biên giới cũng luôn được quan tâm thực hiện... Tiếp nối thành công của Chương trình Nâng bước em đến trường, Đồn còn thực hiện tốt mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” theo chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP nhằm giúp đỡ 6 học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, thuộc diện con, cháu liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn biên giới; để các cháu có điều kiện được ăn ở, học tập đầy đủ, phát triển toàn diện, sau này trở thành những công dân tốt cho gia đình, xã hội...

Giúp dân san lấp nền nhà.

Bám dân, bám bản, chia sẻ khó khăn, vui, buồn cùng lời nói đi đôi với việc làm nên bà con dân bản đều đặt trọn niềm tin vào các thế hệ CBCS của Đồn và coi bộ đội biên phòng như anh em ruột thịt trong nhà. Chính điều đó đã giúp đơn vị tạo được điểm tựa vững chắc cũng như thế trận lòng dân nơi biên giới. Cùng với đó, Đồn thường xuyên tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thêm tin yêu, quý mến người CBCS mang quân hàm xanh. Song song với nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc; CBCS Đồn Biên phòng Sơn Vĩ còn tích cực tham gia cùng nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, như: Giúp nhân dân láng, bó nền nhà; mở đường giao thông liên thôn; khắc phục hậu quả mưa bão; tham gia cùng nhân dân thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 Tỉnh ủy. Trong căn nhà vừa được bàn giao trước dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, anh Hầu Mí Pò, thôn Lũng Chỉn, xã Sơn Vĩ vui mừng chia sẻ: Ngày xưa nghèo quá không biết cách làm kinh tế, nay được cán bộ xã và Đồn Biên phòng đến nhà tuyên truyền áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nên kinh tế gia đình đã khá hơn trước rất nhiều, cả nhà mình mừng lắm. Vừa rồi, được hỗ trợ tiền làm nhà ở và còn được CBCS của Đồn đến giúp xây dựng. Giờ có nhà kiên cố để ở, gia đình mình sẽ cố gắng chăn nuôi, sản xuất để cuộc sống ngày một thêm khá giả.

Ngoài việc thực hiện tốt phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh chính trị, trật tự thôn, bản khu vực biên giới”; CBCS Đồn Biên phòng Sơn Vĩ còn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào không kể ngày hay đêm; chỉ cần nhân dân cần là CBCS đều có mặt. Từ thực tiễn công tác của CBCS Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, giúp người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ dần hủ tục; thay vào đó là cuộc sống mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Sơn Vĩ giờ đây đã khoác trên mình diện mạo mới với sự đổi thay, phát triển từng ngày; trong đó, có sự hy sinh thầm lặng, sát cánh cùng đồng bào là một trong những yếu tố quyết định giữ bình yên nơi vùng cao biên giới.

