Đảm bảo an ninh trật tự góp phần xây dựng Nông thôn mới

BHG - Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần vào xây dựng Nông thôn mới (NTM); thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Hà (Quản Bạ) đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và phương án; nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự.

Công an huyện phối hợp với Tổ tự quản thôn Nà Sài, xã Đông Hà (Quản Bạ) kiểm tra các tiêu chí về ANTT trong xây dựng Nông thôn mới.

Thôn Nà Sài nằm gần trung tâm xã Đông Hà, xã có 5 dân tộc cùng sinh sống. Với đặc thù là xã thuần nông, nên gặp không ít khó khăn như: Thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn,… trong khi đó, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa được đầu tư đồng bộ; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Đảng ủy, chính quyền xã Đông Hà đã nỗ lực lãnh, chỉ đạo cán bộ, nhân viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng các tiêu chí. Để đảm bảo được tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng NTM, đòi hỏi sự tập trung lãnh, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã luôn chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ cùng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự; trong đó, chú trọng duy trì và phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó, thu hút đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; đồng thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp. Đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, các tổ hòa giải,... ở thôn, xóm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng tiếp cận tư vấn, hòa giải những phức tạp, mâu thuẫn ngay từ gia đình, cộng đồng. Hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; phấn đấu làm giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ... Từ đó, giúp nhân dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác đối với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch. Đồng thời, tích cực tham gia cùng lực lượng công an trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ ANTT và an toàn xã hội tại địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí 19 về an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp về đảm bảo an ninh trật tự, đã góp phần giữ vững bình yên nơi biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xã Đông Hà yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Phương Thúy