Công an tỉnh thông báo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

BHG - Ngày 5.2, tại huyện Bắc Mê, Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự có các đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo UBND huyện.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê, Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, Công an tỉnh đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thượng tá Hoàng Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bắc Mê, nhận công tác, giữ chức Phó Phòng tham mưu Công an tỉnh. Thượng tá Lù Quốc Hưng, Trưởng Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Công an tỉnh, nhận công tác, giữ chức Trưởng Công an huyện Bắc Mê.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo huyện Bắc Mê và Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận cống hiến, đóng góp của hai đồng chí, trải qua nhiều cương vị khác nhau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn trên cương vị mới, Thượng tá Lù Quốc Hưng và Hoàng Văn Minh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, đóng góp tâm sức của mình vào công tác xây dựng, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng và của Đảng, Nhà nước ta nói chung. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực thi pháp luật, quản lý nhà nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN