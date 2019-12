Tự hào truyền thống QĐND Việt Nam

BHG - Những ngày này, hòa chung không khí của tuổi trẻ cả nước chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tuổi trẻ Hà Giang nói chung và tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh nói riêng đang ra sức học tập tốt, công tác tốt để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Đây là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Bên cạnh niềm tự hào về quân đội bách chiến, bách thắng; chúng ta cũng được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, về những khó khăn của chiến trường ác liệt, về sự anh dũng chiến đấu, anh dũng hi sinh của những người con đất Việt kiên cường. Hiểu được sự hy sinh to lớn đó, ngày lễ trọng đại này là dịp để chúng ta tôn vinh tất cả những thế hệ cha anh đã hiến dâng cuộc đời mình cho vinh quang của dân tộc, cho độc lập và tự do của Tổ quốc, một dịp để chúng ta tưởng nhớ những người đã mất và cố gắng làm tròn trách nhiệm của những người đang sống. Từ đó, chúng ta được khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, được bồi dưỡng cao hơn lòng yêu nước nồng nàn, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng hơn hết, trong những tình cảm cao đẹp đó là sự chất chứa một ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách để ra sức học tập, rèn luyện xây dựng một Việt Nam giàu đẹp và vững mạnh.

Biết bao thế hệ cha anh đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ để lại sau lưng những người mẹ già, những người vợ trẻ và những đứa con thơ để lên đường tham gia kháng chiến. Họ mang một nỗi niềm chia li nhưng vẫn sắt đá một tinh thần quyết chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những con người kiên cường ấy đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình, góp máu xương để giải phóng trọn vẹn đất nước. Các anh, các chị đã mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ để chúng ta hôm nay được sống trong độc lập, tự do. Hòa bình, hạnh phúc và sự phát triển mà chúng ta đang có hôm nay là thành quả của sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ ngày hôm qua. Để báo đáp công ơn ấy và kế thừa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, hơn ai hết chúng ta cần phải ghi sâu lời dạy năm xưa của Bác “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”…

Giá trị của hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Chất lửa truyền thống ấy đã được hun đúc qua hàng ngàn năm, đã rực sáng khi đất nước lâm nguy và nó còn được tuổi trẻ hôm nay gìn giữ và phát huy, bởi lẽ đó là kết tinh của truyền thống, của khí phách dân tộc. 75 năm đã đi qua, truyền thống vẻ vang, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn ngời sáng.

Những ngày tháng 12 này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người Cha thân yêu của các LLVT nhân dân. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đã thắp lên ngọn lửa tin yêu cho thế hệ trẻ hôm nay.

Truyền thống, đạo nghĩa là những giá trị mà đoàn viên, thanh niên chúng ta không có quyền quên và phải ghi nhớ suốt đời. Đó là hành trang tư tưởng của mỗi đoàn viên, thanh niên trong học tập và rèn luyện. Noi gương các anh hùng liệt sỹ, đoàn viên, thanh niên chúng ta hôm nay phải biến truyền thống yêu nước và cách mạng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thành bản lĩnh và ý chí Việt Nam để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Đất nước đang trên đường đổi mới, thế hệ đoàn viên, thanh niên chúng ta hôm nay thật vinh dự là lớp người tiên phong, tiếp tục trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, đòi hỏi chúng ta phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng lối sống văn hóa, văn minh, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài để kế thừa con đường xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh; để đền đáp công ơn, sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Tuổi trẻ Hà Giang nói chung và tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh nói riêng nguyện sẽ tiếp nối ngọn lửa truyền thống mà thế hệ đi trước đã thắp lên, đó là cách để hướng đến lý tưởng cao đẹp, hành động chân chính góp phần đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ và vì hạnh phúc trường tồn của dân tộc.

Bài, ảnh: Dương Vĩnh Thụy (Đoàn KTQP 313)