Bắc Mê đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho người có công

BHG - Thời gian qua, huyện Bắc Mê đã và đang nỗ lực thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2 theo Quyết định số 1953 của BTV Tỉnh ủy. Với tinh thần tương thân, tương ái và sự chung tay sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng xã hội, nhiều CCB nghèo, hộ nghèo của huyện đã có được những ngôi nhà mới để tạo thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo huyện trao nhà cho người có công.

Xác định chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, chính vì vây, huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia ủng hộ, hỗ trợ về tiền, vật liệu xây dựng, ngày công để xây dựng nhà ở. Đến nay, huyện đã triển khai 85 hộ, trong đó 26 hộ đã hoàn thành, đảm bảo tính kiên cố, bền vững, phù hợp với phong tục, tập quán dân tộc địa phương. Tổng số tiền hỗ trợ là 5,1 tỷ đồng.

Là một trong những gia đình thuộc hộ nghèo được thụ hưởng từ chương trình hỗ trợ làm nhà ở, gia đình bà Hoàng Thị Mai, thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú là người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Do kinh tế gia đình khó khăn, nên bà không đủ điều kiện để làm nhà mới. Được sự hỗ trợ từ Chương trình làm nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo với số tiền 60 triệu đồng cùng nguồn vốn tích lũy và vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà đã xây được ngôi nhà kiên cố. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà rộng 80 m2 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà Mai tâm sự: Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ để hôm nay tôi có được ngôi nhà mới khang trang.

Ngoài số tiền được hỗ trợ, huyện còn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động các đoàn thể, bà con nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành với huyện trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho hộ nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới... Qua đó, không những giúp người nghèo có được ngôi nhà mới để an cư, mà còn tạo được niềm vui, hăng say lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2, thời gian qua, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa chương trình tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên cùng nhau nỗ lực, cố gắng giúp các hộ được ở trong những ngôi nhà khang trang.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN