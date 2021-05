Thực hiện có hiệu quả hoạt động chất vấn với tinh thần không ngại va chạm, né tránh, truy vấn đến cùng các vấn đề

BHG - Được sự tín nhiệm của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú, sự hiệp thương của Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang, Tôi được giới thiệu làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi nhận thức rằng đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân, mà còn là trách nhiệm lớn lao khỉ tham gia là người đại biểu dân cử, do vậy bản thân cần phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa, nếu được cử tri huyện Vị Xuyên tín nhiệm và bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND:

Ngô Xuân Nam, Phó trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang. (Đơn vị bầu cử số 7 huyện Vị Xuyên)

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú và công tác để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi gắm qua người đại biểu của mình; chịu sự giám sát của cử tri. Thực hiện đầy đủ việc TXCT trước và sau các Kỳ họp HĐND tỉnh, tiếp công dân, giải đáp, tiếp thu và phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, kiên trì theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết với cử tri.

Thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu, thông qua hoạt động giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp, giám sát tại kỳ họp, Tập trung giám sát các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, nhất là các chính sách đối với miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đổi với người có công và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế cho người dân; quản lý đầu tư công; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước...

Thực hiện có hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, giải trình giữa hai kỳ họp tập trung vào các vấn đề lớn, bức xúc, nổi cộm của địa phương, với tinh thần không ngại va chạm, né tránh, truy vấn đến cùng các vấn đề chất vấn.

Tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại kỳ họp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề như: Phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện, chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; phát triển kinh tế nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương... Huy động, phân bổ nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới (điện, đường,...). Các giải pháp tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh Quốc gia; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư công...

Là đại biểu hoạt động chuyên trách, tôi sẽ cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh các giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nguyện mang hết sức lực và trí tuệ, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang ngày càng giầu đẹp, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri.