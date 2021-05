Tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

BHG - Dự kiến Chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

1. Qua tìm hiểu tôi được biết HĐND tỉnh Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Họ và tên Đào Hồng Hà, Đại tá; Ủy viên BTV, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang. (Đơn vị bầu cử số 2, huyện Đồng Văn)

Là đại biểu HĐND tức là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước, có trách nhiệm giám sát đôn đốc các cơ quan thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với cương vị công tác của mình hiện nay, tôi mong muốn mình được trở thành đại biểu HĐND tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2. Xác định trách nhiệm của bản thân

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về kinh tế- xã hội; hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho Nhân dân.

- Thường xuyên tu dưỡng về phẩm chất chính trị; chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, nói và làm theo đúng nghị quyết; tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

- Tham mưu cho cấp trên đề ra các chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương vững mạnh; tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

- Nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của Nhân dân.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật mà Quốc hội ban hành phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao.

- Tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực bộ máy Nhà nước.

3. Trên cương vị chức trách bản thân đang đảm nhiệm

- Quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng vào trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tham mưu cho cấp trên tăng cường và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, góp phần xây dựng Quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức trách, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, nhất là tham mưu, tham gia củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, mô hình BĐBP đang trực tiếp tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả ở khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

- Phát huy hơn nữa phẩm chất, truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"; giữ gìn mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân- dân; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội ở địa phương và Nhân dân.

- Tăng cường và đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy quyền làm chủ của mọi CBCS trong tham gia vào các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị và địa phương.

- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và địa phương; xây dựng Đảng TSVM gắn với xây dựng, phát huy hiệu lực của HĐND tỉnh và các tổ chức quần chúng, HĐQN.

- Tiếp tục phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm, mong đợi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

- Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật. Để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và Nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

- Tăng cường và giữ vững mối liên hệ với Nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định nhất tới hiệu quả, công việc của đại biểu HĐND tỉnh; chịu sự giám sát của Nhân dân để Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là gốc của thắng lợi; đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; làm tốt nhiệm vụ người đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi. Xin chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân; xứng đáng với sự tin tưởng của cử trị. Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông, các bà và các cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.