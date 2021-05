Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử

BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn và bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Mèo Vạc (đơn vị bầu cử số 1 huyện Mèo Vạc)

Một là: Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hai là: Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với tập thể làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Ba là: Để làm tròn trách nhiệm của một người Đảng viên và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân, những người đã tin tưởng, tín nhiệm. Tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu, vận động nhân dân và gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bốn là: Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Năm là: Tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; xóa nhà tạm; cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Tích cực phối hợp tuyên truyền phòng chống tảo hôn, các hủ tục lạc hậu ở địa phương...