Những công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Bắc Mê

BHG - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, các ban, ngành và các xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng và hoàn thành nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng.

Thử nghiệm hệ thống điện chiếu sáng Công viên Cây xanh.

Để chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Bắc Mê, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ và các xã, thị trấn đăng ký thực hiện các công trình, phần việc trong toàn Đảng bộ; đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 273 công trình, phần việc. Trong đó: Cấp huyện có 2 công trình (công trình công viên cây xanh và nâng cấp sân vận động trung tâm huyện; hai công trình này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 7.2020); các chi, đảng bộ trực thuộc có 271 công trình, phần việc. Đến nay, đã hoàn thành 187 công trình, phần việc; trong đó, một số công trình, phần việc tiêu biểu, như: Nhà văn hóa thôn Khuổi Nấng, xã Thượng Tân; nhà văn hóa thôn Tắn Khâu, xã Phú Nam; 3 sân vận động của 3 thôn thuộc xã Yên Định và 1 sân vận động thôn ở xã Minh Sơn; với tổng diện tích 10.300 m2, kinh phí 238.000đ (từ nguồn Quỹ thôn và nhân dân đóng góp). Làm đường bê tông liên thôn, nội thôn được 6.158 m; xây dựng thư viện thân thiện, góc truyền thống, công trình phục vụ cho học tập của học sinh gồm 12 công trình. Vận động nhân dân thôn Khuổi Lòa, xã Minh Sơn; thôn Nặm Ắn, xã Phú Nam kéo điện với số tiền huy động là 73,5 triệu đồng; mở mới và tu sửa đường nội thôn, liên thôn và các phần việc khác ước tính khoảng 10.000 ngày công…

Sân vận động trung tâm huyện đang được hoàn thiện.

Chị Trần Thị Duyên, tổ 5, thị trấn Yên Phú bày tỏ niềm vui trước những đổi thay của thị trấn hôm nay. “Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; thị trấn đã được đầu tư nhiều công trình có ý nghĩa, như: Công viên Cây xanh, sân vận động trung tâm thị trấn. Qua đó, diện mạo của địa phương ngày một đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Người dân chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; đặc biệt là sự tin tưởng vào thành công của đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Những công trình này vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH cũng như nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan cho đô thị trong tương lai và nổi bật là công trình Công viên Cây xanh tại trung tâm huyện. Việc chọn đúng và tính hiệu quả của những công trình trọng điểm đã tạo được khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên; động viên, cổ vũ, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với phóng viên về những thuận lợi và khó khăn trong phát động xây dựng những công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp; đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, cho biết: Trong quá trình triển khai do phải thực hiện thời gian dài cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như diễn biến bất thường của thời tiết (mưa to, gió lốc) nên ảnh hưởng không nhỏ đến khí thế, tiến độ và hiệu quả huy động nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc. Tiến độ triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp ở một số ít chi, đảng bộ chưa thực sự được quan tâm; tiến độ triển khai còn chậm. Tuy nhiên đến nay, 2 công trình cấp huyện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình tại các xã, thị trấn chủ yếu do nhân dân đóng góp và sử dụng một phần quỹ thôn, ngân sách xã đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng. Việc xây dựng Công viên Cây xanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với huyện Bắc Mê, công trình vừa tạo được cảnh quan đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu về nơi vui chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn.

Có thể khẳng định, các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp dù lớn hay nhỏ đều góp phần tạo nên tinh thần phấn khởi hướng về đại hội Đảng các cấp; đáp ứng mong đợi chính đáng của cán bộ và nhân dân; đồng thời khơi dậy niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN