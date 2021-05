Sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp

BHG - Ngày 23.5 tới đây là ngày cử tri cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội non sông, Hà Giang đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Để hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo cũng như công tác chuẩn bị, phóng viên (PV) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hà Giang.

PV: Thưa Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vậy đồng chí có thể cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo và chuẩn bị như thế nào để cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội toàn dân?

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2021. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, các cơ sở triển khai thực hiện các nội dung một cách đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Các bước chuẩn bị tập trung giới thiệu những người ứng cử, cũng như xem xét, niêm yết danh sách cử tri; tăng cường thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền ngày hội của đất nước để tổ chức lãnh đạo cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh cũng như Ủy ban bầu cử tỉnh, Hà Giang đã xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện, đảm bảo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng hướng dẫn, quy định. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày hội của đất nước diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng quy định. Các tiểu ban đã rà soát, xem xét tất cả các nội dung, từ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đều được quan tâm; trong đó, thể hiện trách nhiệm của từng Ủy ban bầu cử, các tổ bầu cử. Qua công tác kiểm tra của các đồng chí trong Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh phân công theo địa bàn báo cáo, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được đảm bảo đầy đủ.

PV: Thưa đồng chí, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến một cách hiệu quả. Vậy đồng chí có thể nói rõ hơn về nội dung này?

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các hội nghị để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến; tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đảm bảo số lượng cử tri được tiếp xúc rộng rãi. Tính đến ngày 16.5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri. Việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế; không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình vận động bầu cử; đặc biệt, bảo đảm các điều kiện cần thiết phòng, chống dịch Covid-19, như: Khoảng cách, khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn, công tác y tế. Các ứng cử viên ĐBQH được tiếp xúc tại điểm cầu của tỉnh tới các huyện, xã; đại biểu HĐND tỉnh tổ chức trực tuyến tại các huyện tới các xã. Qua đó, giúp các bậc cử tri lựa chọn, bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

PV: Xin đồng chí cho biết thêm, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch như thế nào để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn?

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh, huyện, xã do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, thành lập tiểu ban an ninh trật tự giúp cho Ủy ban bầu cử; đặc biệt, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trước, trong và sau ngày bầu cử để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ tài liệu, bí mật của Nhà nước; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm; tập trung rà soát, giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; dự báo các tình huống có thể xảy ra. Hà Giang trong năm 2020 và 2021 đối diện nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, do có đường biên giới dài, có đường mòn, lối mở tiếp giáp với hai tỉnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; do vậy, việc quản lý xuất, nhập cảnh của tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, tỉnh đã có kế hoạch cụ thể của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt trên tuyến biên giới duy trì 64 chốt kiểm soát liên ngành và 17 tổ cơ động gồm cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, Công an, Dân quân tự vệ và ngành y tế chốt chặn 24/24 giờ; xây dựng kịch bản để khi có tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép được cách ly theo quy định. Đồng thời, trong công tác bầu cử, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo cho cử tri đi bầu cử an toàn; chỉ đạo các điểm, tổ bầu cử đều có cán bộ y tế; bắt buộc cử tri tham gia bỏ phiếu phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Còn lại, đối với những trường hợp cách ly hoặc cách ly tạm thời có phương án đảm bảo quyền bầu cử của các cử tri.

Có thể nói, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh cũng như của Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương, khẳng định đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đúng thời gian, quy định. Chắc chắn cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: KIM TIẾN