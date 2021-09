Đảng bộ Vị Xuyên hướng mạnh về cơ sở

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển KT – XH nhanh, bền vững. Sau 1 năm đưa nghị quyết vào cuộc sống, với sự đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung hướng mạnh về cơ sở, KT – XH của huyện đạt nhiều thành tựu, đặt nền móng quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cán bộ xã Đạo Đức kiểm tra vườn tạp sau cải tạo của gia đình anh Nguyễn Đăng Dũng, thôn Làng Cúng.

Đảng bộ huyện Vị Xuyên hiện có 78 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 27 Đảng bộ và 51 Chi bộ trực thuộc, 421 Chi bộ dưới Đảng ủy cơ sở với tổng số 7.939 đảng viên. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; ngay sau Đại hội, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT – XH, giữ vững QP - AN xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các nội dung trọng tâm của Nghị quyết được quán triệt đầy đủ, sinh động bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên. BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện ban hành 24 nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác trọng tâm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bám sát các chủ trương, định hướng và chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, huyện Vị Xuyên thành lập Tổ công tác của BTV phụ trách các xã, thị trấn. Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai hiệu quả nghị quyết. Cấp ủy cơ sở phân công cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức phụ trách hộ; bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và đời sống nhân dân để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp kiểm tra, giám sát 83 tổ chức cơ sở Đảng và 82 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 19 đơn tố cáo đối với đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát có 3 tổ chức cơ sở Đảng và 11 đảng viên vi phạm. BTV Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm các tập thể và thi hành kỷ luật 11 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Phương Tiến.

Cùng với đó, các nhiệm vụ phát triển KT – XH đều bám sát cơ sở, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân, trong đó tập trung một số nội dung: Phòng, chống dịch Covid – 19, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng Nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện chương trình Ocop; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, thu hút đầu tư. Qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Thanh Thủy hiện đạt 13/19 tiêu chí. Toàn huyện xây dựng 162 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; 423 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu với tổng diện tích trên 71 nghìn m2; sản xuất nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị hàng hóa với các chương trình hiệu quả như: Liên kết trồng mía xuất khẩu, trồng ngô sinh khối, trồng cây dược liệu. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 541 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.880 lao động. Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thông tin tuyên truyền được chú trọng. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ máy chính quyền từ huyện đến xã được củng cố và kiện toàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, QPAN được giữ vững.

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của cấp ủy từ huyện đến cơ sở là lãnh đạo hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa huyện nhà phát triển toàn diện và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Muốn làm được điều có, các Chi, Đảng bộ phải vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”; củng cố, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN