Quản Bạ làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Người căn dặn “việc gì có lợi cho dân, ta hết sức làm; việc gì có hại đến dân, ta hết sức tránh” với mong muốn cổ vũ cán bộ đảng viên phải suy nghĩ, hành động luôn vì lợi ích của nhân dân. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, Đảng bộ huyện Quản Bạ không ngừng nỗ lực thực hiện lời căn dặn đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đoàn viên, thanh niên huyện Quản Bạ ra quân phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đảng bộ huyện Quản Bạ chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Đảng, bí mật Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát và tái giám sát. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo QP -AN; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo, dân tộc; tích cực hưởng ứng, tham gia phát triển kinh tế; tuyên truyền, phổ biến chung tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM; cải tạo vườn tạp; hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo; làm tốt công tác dân vận của Đảng và dân vận chính quyền; triển khai thực hiện hiệu quả nội dung “mỗi tuần một việc tốt”, phong trào “ngày thứ 7 hướng về NTM, gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”; nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; huy động, duy trì đảm bảo sĩ số học sinh, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ngay từ đầu năm học; công tác an sinh xã hội được đảm bảo…

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, BTV Huyện ủy giám sát được 4 cuộc với 13 tổ chức Đảng và 19 đồng chí cấp ủy viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; tiến hành 3 cuộc tái giám sát đối với 13 chi bộ và 2 Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt gần 12 nghìn ha, đạt 74,5% kế hoạch, tăng 1 ha so với cùng kỳ; tổng đàn trâu, bò có trên 24.500 con, đạt 95% kế hoạch; 198 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn hộ; nhân dân chằng néo mái nhà được trên 3.000 hộ, trát chân tường trên 100 hộ. Huy động xã hội hóa lắp điện chiếu sáng nông thôn được 22 tuyến/12 xã, thị trấn với 596 cột, bóng; tiếp nhận, giải quyết 256 hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất; 536/1.193 trẻ trong diện được tiêm đầy đủ các loại vắc xin. Duy trì hoạt động 11 tổ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn xã biên giới và 107 tổ kiểm tra, giám sát, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền 48 chương trình truyền thanh,12 chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải quyết việc làm cho 1.681 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ gạo cứu đói giáp Tết cho 109 hộ/367 khẩu, với số lượng 5.505 kg; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí trên 143 triệu đồng; mua quà Tết cho trên 1.300 đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 2.150 triệu đồng; quà mừng thọ cho trên 350 người cao tuổi với kinh phí gần 300 triệu đồng…

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Hoàng Đình Phới cho biết: Trong thời gian qua, thực hiện lời căn dặn của Bác đa số cấp ủy, chính quyền các cấp cơ sở năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra; luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể, cá nhân tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng huyện Quản Bạ ngày càng phát triển bền vững. Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền trong việc học tập và làm theo lời Bác. Quyết liệt triển khai, thực hiện các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên thực sự trở thành “công bộc của nhân dân”. Huy động các nguồn lực để chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân...

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến