Linh hoạt, sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống

BHG - Linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, giao trách nhiệm cho tổ công tác, người đứng đầu các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH… Đó là cách làm hiệu quả mà Đảng bộ huyện Vị Xuyên thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Mô hình trồng bưởi Da xanh cải tạo vườn tạp của anh Lý Văn Viện (phải) thôn Bản Lù, xã Kim Thạch (Vị Xuyên).

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Đảng bộ huyện khóa XXIV về đột phá phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, Đảng bộ xã Linh Hồ đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa dựa trên thế mạnh của địa phương; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phụ trách từng thôn, hộ; tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, phát triển chăn nuôi trang trại. Chủ tịch UBND xã Linh Hồ, Hà Văn Nguyên cho biết: “Xã xác định liên kết phát triển sản xuất và chăn nuôi theo hướng hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hiện, toàn xã có trên 2.580 con trâu, bò; 9.852 con lợn; trên 79.700 con gia cầm. Nhiều hộ dân đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại; liên kết với các công ty, hợp tác xã trồng ngô sinh khối, trồng lạc chất lượng cao; sản xuất lúa thuần chất lượng cao J02 trên diện tích 102 ha, cho thu nhập 72,2 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 20-25 triệu đồng so với các giống lúa khác; bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa tập trung”.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên kiểm tra mô hình chăn nuôi trâu quy mô trang trại của người dân xã Tùng Bá. (Ảnh chụp trước ngày 27.4)

Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho ngưòi dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 sau nửa năm thực hiện đã thực sự đi vào cuộc sống. Huyện Vị Xuyên tổ chức tập huấn cho tổ giúp việc thực hiện chương trình của các xã, thị trấn; xây dựng quy trình thực hiện để thống nhất cách làm trong toàn huyện; ban hành hướng dẫn bộ giống cây trồng, vật nuôi theo đặc thù từng vùng; lựa chọn mỗi thôn 1 hộ làm điểm để nhân rộng; khuyến khích các gia đình trung bình trở lên cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị phụ trách giúp đỡ từng gia đình. Từ cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế; Chương trình Cải tạo vườn tạp được người dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2021, toàn huyện có 231 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thực hiện, đến nay đã cải tạo được trên 71 nghìn m2; nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp dần thay đổi, bước đầu mang lại thu nhập, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ huyện Vị Xuyên hiện có 78 tổ chức cơ sở Đảng, với 7.939 đảng viên. Từ sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, toàn huyện tổ chức 290 hội nghị từ cấp huyện đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. BCH, BTV Huyện ủy ban hành 24 nghị quyết cụ thể hóa 3 nội dung đột phá, 5 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV. Kiện toàn các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ xã, thị trấn, gúp các Đảng bộ cụ thể hóa các nội dung, chương trình, mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, sát dân; chú trọng kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên vi phạm. Mới đây, Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn cho các Chi, Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy các cấp, KT – XH trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực: 6 tháng đầu năm, huyện thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 hiệu quả; sản xuất nông nghiệp thắng lợi toàn diện; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước đạt 541 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 1.880 lao động. Toàn huyện triển khai xây dựng 162 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin tuyên truyền tiếp tục được chú trọng; tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, Đỗ Anh Tuấn chia sẻ: “Đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ của các Chi, Đảng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Việc ban hành các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết chuyên đề phải dựa trên tiềm năng, thế mạnh và tình hình thực tiễn của địa phương và bám sát các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án của T.Ư, tỉnh, huyện để đảm bảo nghị quyết ra đời được thực hiện hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, trình độ và chức năng, nhiệm vụ được giao, trở thành một “tuyên truyền viên đặc biệt” đưa nghị quyết của Đảng thực sự “bám rễ” vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN