Đảng bộ xã Bằng Lang lãnh đạo phát triển kinh tế

BHG - Để lãnh đạo nhân dân phát triển KT - XH, Đảng bộ xã Bằng Lang (Quang Bình) đã tuyên truyền, vận động người dân vận dụng vào điều kiện thực tế địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh theo hướng bền vững, giúp nâng cao đời sống cho người dân.

Đảng viên Nguyễn Xuân Quý (phải) thôn Thượng Bằng làm kinh tế giỏi.

Đảng bộ xã Bằng Lang có 556 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ thôn. So với các địa phương khác trong huyện, Bằng Lang có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên để đầu tư phát triển kinh tế. Nhận thấy điều đó, Đảng ủy xã xác định phải nâng cao hơn nữa về phát triển nông nghiệp. Hiện nay, diện tích rừng của xã có 184 ha; 200 ha cây ăn quả; 60 ha diện tích mặt nước nuôi thủy sản. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể động viên nhân dân chuyển đổi từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất theo hướng hàng hóa; đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất các loại cây trồng tăng đáng kể, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Để có được thành công phải nhắc đến vai trò của các đảng viên luôn sát dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân; đồng thời, luôn là những người gương mẫu, đi đầu làm trước để mọi người noi theo. Trong đó, điển hình là mô hình VACR của đảng viên Nguyễn Xuân Quý ở thôn Thượng Bằng trồng 4 ha keo Úc; chè 2 ha; quế, dổi 4 ha, cam Sành 2 ha theo tiêu chuẩn VietGap. Ngoài ra, nuôi gà Ri, cá Trắm, Chép, Trôi… Trừ chi phí, thu nhập 600 triệu đồng/năm. Chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang mô hình trang trại, trồng cây ăn quả, cây gỗ lớn, cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Hoàng Thị Khuê, thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết của Đảng bộ xã, hiện nay trồng cây Gáo được 1 năm, diện tích 3.000 m². Với ưu điểm dễ chăm sóc, phát triển nhanh, ít bị sâu bệnh… Theo tính toán, 4 năm nữa sẽ cho khai thác, kích thước vanh đạt 70 cm², với giá bán 2 triệu đồng/m³, sẽ thu lãi được 200 triệu đồng. Ngoài ra, vận động nhân dân xã hội hóa làm các công trình phục vụ dân sinh, tiêu biểu như công trình “Thắp sáng đường làng” ở thôn Trung, người dân chung tay đóng góp được 12 triệu đồng, xây dựng 37 cột điện bằng thép; chi phí tiền điện thắp sáng hàng tháng đều được nhân dân cùng đồng thuận đóng góp. Công trình đã thắp sáng đường làng, ngõ xóm giúp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, an toàn về giao thông… Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, các chế độ chính sách cho người có công luôn được đảm bảo quyền lợi đầy đủ. Hệ thống chính trị ổn định; an ninh, quốc phòng và trật tự địa phương được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang, Nguyễn Ngọc Kiên cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn nỗ lực, cố gắng phát triển về các lĩnh vực KT - XH, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Để phát huy nội lực từng hộ trong phát triển kinh tế, thời gian tới, xã tạo điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, các loại hình dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi… giúp nâng cao đời sống sinh hoạt cho nhân dân.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã đã phát huy được tính tích cực tự vươn lên của nhân dân địa phương, đây là tiền đề để đảng viên, người dân đoàn kết, tiếp tục phát triển toàn diện về mọi mặt, từng bước đem lại cuộc sống ổn định cho nhân dân tại địa phương. Với giải pháp và hướng đi đúng đắn, phù hợp với thực tế đã giúp kinh tế xã Bằng Lang ngày càng phát triển đi lên, để hướng tới trở thành thị trấn mới trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Đức Ninh