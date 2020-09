Yên Minh triển khai nghị quyết vào cuộc sống

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, BTV Huyện ủy đã tổ chức các cuộc họp chỉ đạo triển khai đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, - Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam khẳng định.

Người dân xã Ngọc Long trồng ngô lai cho năng suất cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng Đảng bộ huyện Yên Minh đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt 78,6% các chỉ tiêu đề ra; 6 chỉ tiêu tuy chưa đạt nhưng đã có sự tăng trưởng so với đầu nhiệm kỳ. Đó là tiền đề cho Đại hội Đảng bộ huyện huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 bàn, thống nhất các mục tiêu thực hiện trong giai đoạn tới; trong đó có nhiều chỉ tiêu phấn đấu đạt cao, như: Tổng mức đầu tư toàn xã hội 5.020 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 125 tỷ đồng, tăng trên 64 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, tăng 20 triệu đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm đạt 44 triệu đồng, tăng gần 5 triệu đồng; thu hút khách du lịch 160 nghìn lượt người, tăng gần 90.000 lượt; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 59%, tăng trên 20%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 55%, tăng 6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân/năm 6%, giữ nguyên như giai đoạn trước; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế) 5 xã, tăng 3 xã; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới; tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh cư dân đô thị đạt 100%; cư dân nông thôn đạt 96,24%; xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự đạt 98%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 99%....

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá xác định trong giai đoạn tới được đánh giá có sự bao quát. Vừa thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện vừa đúng, trúng định hướng lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều kiện thực tế địa phương. Theo đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh phát triển toàn diện nông nghiệp, tạo được những sản đặc trưng phục vụ khách du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 3 khâu đột phá: Tạo việc làm cho người dân thông qua việc thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn với thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn và hạ tầng du lịch; tập trung phát triển nông nghiệp tạo sản phẩm đặc thù, đặc trưng của huyện gắn với phát triển du lịch…

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, trong nước và tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thiên tai gây ra; với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Để thể hiện quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, dù đại hội mới kết thúc được gần một tháng, nhưng Thường trực, BTV Huyện ủy Yên Minh đã tổ chức 5 cuộc họp; ban hành 3 quyết định, 6 kế hoạch, 23 báo cáo, 26 công văn chỉ đạo triển khai đưa nghị quyết vào tổ chức thực hiện; với phương châm không để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tư tưởng “xả hơi” sau đại hội mà phải “xắn tay” triển khai ngay nghị quyết từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh, Ngô Xuân Nam, cho biết: Những ngày vừa qua, BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, như: Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; yêu cầu UBND huyện xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn, dễ học, dễ triển khai; các Ban xây dựng Đảng làm tốt công tác tham mưu, xây dựng quy chế, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa mới cũng như quyết định phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. BTV Huyện ủy cũng thành lập và phân công các đoàn công tác phụ trách theo dõi, đi kiểm tra, chỉ đạo toàn diện 3 cụm xã trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh, chỉ đạo của nhiệm kỳ trước; yêu cầu UBND huyện và các chi, đảng bộ, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Bài, ảnh: Duy Tuấn