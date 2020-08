BHG - Với sự nỗ lực, hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng ở địa phương; đồng chí Trương Thị Coi được BCH Đảng bộ xã Nấm Dẩn tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trở thành nữ Bí thư Đảng ủy xã duy nhất của huyện Xín Mần.

Bí thư Đảng ủy xã Nấm Dẩn Trương Thị Coi thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân thôn Na Chăn.

Chị Trương Thị Coi (sinh 1984) là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên tại xã Cốc Rế (Xín Mần). Quá trình công tác, chị trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ năm 2004 - 2010, chị làm Bí thư Đoàn xã Cốc Rế; đến năm 2010, chị được phân công giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ xã Cốc Rế. Trên bất kỳ cương vị nào chị cũng luôn tận tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2017, chị được BTV, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần tin tưởng, điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nấm Dẩn và sau đó được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Nấm Dẩn, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trở thành người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của một xã; chị xác định trách nhiệm sẽ nặng nề hơn. Chị chia sẻ: Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã, tôi rất vui nhưng cùng với đó là sự lo lắng bởi những khó khăn, thử thách đang chờ ở phía trước... Là nữ giới, nên sẽ có những hạn chế nhất định về gia đình cũng như trong việc đi công tác thôn, bản… Tuy nhiên, may mắn là xã Nấm Dẩn cách trung tâm thị trấn Cốc Pài khoảng 15 km; đường đến trung tâm xã được cải thiện hơn trước, đồng bào các dân tộc trên địa bàn sinh sống hòa thuận, đoàn kết, nên trong quá trình công tác cũng thuận lợi hơn; nhất là trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động người dân. Chị luôn quan niệm, muốn nhân dân tin thì mình phải luôn cùng làm với người dân, đi sâu sát thực tế cũng như trong các phong trào xây dựng địa phương phát triển.

Với vai trò của người đứng đầu địa phương, chị đã dành nhiều thời gian để đi cơ sở, không quản ngại đường xá khó khăn; chị Coi cho biết: Hiện tại, hệ thống giao thông đã thuận lợi đến các thôn trong xã, tuy nhiên một số nơi chưa có đường bê – tông đến các hộ. Nhiều lần đi tặng quà các gia đình chính sách hoặc đến làm việc với các thôn, chị thường đi bộ đến từng hộ dân để thăm hỏi tình hình cuộc sống cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân... Đặc biệt, những lúc rảnh rỗi hay ngày cuối tuần, chị cũng thường đi cơ sở, tham gia các hoạt động cùng với người dân thôn, bản như: Làm đường đại đoàn kết, làm đường bê – tông nông thôn, vận động người dân sản xuất nông nghiệp an toàn, không dùng thuốc trừ cỏ… Anh Ly Văn Thanh, thôn Thống Nhất cho biết: Mặc dù là cán bộ lãnh đạo, nhưng Bí thư Đảng ủy xã Trương Thị Coi rất hiểu dân, gần gũi, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc nên được người dân tin yêu.

Với vẻ ngoài giản dị, nhưng trong công việc chị Coi luôn là người mạnh mẽ, quyết đoán và không ngừng học học từ những đồng chí lãnh đạo đi trước để hiểu và lắng nghe những ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo ở địa phương. Qua 3 năm giữ cương vị là Bí thư Đảng ủy xã, tập thể BTV, BCH Đảng bộ xã Nấm Dẩn luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Nấm Dẩn đã thực hiện 22/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.000 tấn, tăng 510 tấn so với đầu nhiệm kỳ; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 40 triệu đồng; tổng đàn gia súc trên 8.200 con; thu nhập từ trồng Thảo quả đạt trung bình 1,8 tỷ/năm; thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 50 triệu đồng, tăng 27,5 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ kết nạp được 67 đảng viên mới, đạt 134% nghị quyết; đưa tổng số đảng viên toàn Đảng bộ từ 178 năm 2015 lên 245 đảng viên. Hàng năm, có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Ngoài ra, dưới sự lãnh, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bộ xã và đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước được phối hợp thực hiện hiệu quả gắn với những nội dung công việc cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nấm Dẩn lần thứ XX diễn ra ngày 25.5, đồng chí Trương Thị Coi tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần cho biết: Qua thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Nấm Dẩn, đồng chí Trương Thị Coi đã có rất nhiều cố gắng trong lãnh, chỉ đạo; góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước cũng như trong công tác xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo an ninh, trật tự và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Bài, ảnh: Văn Long