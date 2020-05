Vai trò nêu gương của đảng viên xã Thái An

BHG - Thái An là một trong những xã nghèo, còn nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai nhất của huyện Quản Bạ. Tỉ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp,... Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Thái An có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình thời tiết, khí hậu với từng thôn, bản trên địa bàn xã. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế.

Mô hình nuôi chim Bồ câu của gia đình đảng viên Sùng Mí Giàng, thôn Lố Thàng 1.

Đồng chí Sùng Mí Lùng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, do vậy, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả, đặc biệt là trong phát triển kinh tế và xây dựng NTM. Hiện, Đảng bộ xã có 171 đảng viên với 6 chi bộ thôn, bản và 3 chi bộ trường học, quân sự. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, đặc biệt trong việc tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, duy trì tốt phong trào “Mỗi cán bộ, đảng viên gắn với một mô hình phát triển kinh tế”; phát huy tốt các nguồn vốn đầu tư của nhà nước; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh của địa phương và xây dựng các mô hình, gương điển hình trong phát triển kinh tế, từ đó thúc đẩy nền kinh tế của địa phương.

Đồng chí Lù Mí Phủng, Bí thư Chi bộ thôn Lố Thàng 1 luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của một đảng viên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công việc cũng như phát triển kinh tế. Anh Phủng chia sẻ: “Là cán bộ, đảng viên, mình phải tiên phong làm trước thì dân mới nghe và tin tưởng”. Ngoài nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thôn, chủ động kiểm tra dịch bệnh cây trồng, vật nuôi để tuyên truyền cho người dân hiểu và chủ động phòng tránh; gia đình anh Phủng luôn tiên phong trong phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi bò sinh sản, duy trì trên 8 con bò, qua đó không chỉ giúp gia đình thêm thu nhập mà còn có nhiều kiến thức thực tế để trực tiếp hướng dẫn bà con.

Không chỉ riêng đảng viên Lù Mí Phủng mà còn nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong làm giàu trên mảnh đất nghèo khó ấy, như các anh Giàng Mí Páo, Sùng Khái Giàng, Ma Mí Phong,... thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ các mô hình như nuôi chim bồ câu, nuôi bò, dê hàng hóa... góp phần giúp xã nghèo từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, toàn xã có 2 hợp tác xã tổng hợp, 14 mô hình phát triển kinh tế khởi nghiệp đạt hiệu quả; tổng đàn gia súc khoảng 1.416 con; năm 2019, số hộ nghèo còn 42,46% giảm 5,7% so với năm 2018...

Với những việc làm cụ thể, các cán bộ, đảng viên, xã Thái An đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự phát triển KT – XH của địa phương. Qua đó, thể hiện sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cũng như xây dựng mối đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để từng bước nâng cao đời sống nhân dân đến diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: Vương Mai