Thị trấn Đồng Văn nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới

BHG - Xác định công tác phát triển đảng viên có ý nghĩa quan trọng nên nhiều năm qua, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) luôn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, đóng góp cho Đảng những đảng viên ưu tú, mẫu mực, từng bước xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Lãnh đạo thị trấn (phải) động viên đảng viên mới kết nạp tích cực phát triển kinh tế.

Hiện, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn có 482 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ tổ chức kết nạp được từ 10-15 đảng viên mới. Căn cứ vào những quy định chung và tình hình cụ thể của địa phương, Đảng bộ thị trấn đã cụ thể hóa và giao chỉ tiêu về từng chi bộ các thôn và chi bộ trực thuộc thực hiện. Cùng với đó, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá quần chúng của từng chi bộ, từ đó, xây dựng nguồn kết nạp đảng viên mới, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng.

Qua nhiều năm theo dõi, cả số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp tại các chi bộ thôn, bản và chi bộ trực thuộc thị trấn đều được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Má Lủ là thôn khó khăn của thị trấn Đồng Văn. Hiện, Chi bộ thôn có 17 đảng viên. Những năm qua, mặc dù gặp phải những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, do lực lượng thanh niên đi làm ăn xa; một số trong độ tuổi nhưng không đủ trình độ… Tuy nhiên, Chi bộ thôn Má Lủ vẫn từng bước khắc phục khó khăn, trở thành chi bộ tiêu biểu về mọi mặt. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực chăm lo làm kinh tế, chất lượng đời sống ngày càng được nâng cao. Anh Lù Văn Trường, Bí thư Chi bộ thôn, chia sẻ: Hàng năm, chi bộ đều tiến hành rà soát các đối tượng trong độ tuổi, có trình độ văn hóa; đồng thời, tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới; phát triển các mô hình khởi nghiệp,… Từ đó kịp thời phát hiện những đoàn viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, với cộng đồng, tiến hành bồi dưỡng, giáo dục, đưa vào hàng ngũ của Đảng. Đảng viên trong chi bộ tích cực nêu gương, đi đầu trong mọi mặt của đời sống xã hội; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; từng bước giúp nhân dân nhận thức được vai trò của Đảng, có ý chí phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Hoàng Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Văn, cho biết: So với những xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thị trấn Đồng Văn có nhiều thuận lợi hơn, do nguồn quần chúng ưu tú vẫn còn nhiều: Đội ngũ giáo viên tại các trường học, lực lượng dân quân và công an viên… Thời gian tới, trong công tác kết nạp đảng viên mới, chúng tôi sẽ chú trọng vào chất lượng, không chạy theo số lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp; giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Trong đó, khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bài, ảnh: My Ly