Sau 1 năm thực hiện chuyển đổi số

BHG - Trước tác động to lớn của dịch bệnh Covid-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và là giải pháp quan trọng cho các cơ quan, tổ chức phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở, giúp cuộc sống của người dân được đảm bảo, hoạt động KT-XH tiếp tục phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh tham gia Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu bổ sung nội dung chuyển đổi số trong chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung vào thực hiện tái cấu trúc hạ tầng CNTT theo hướng đồng bộ, tập trung, thống nhất, liên thông, tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với cơ chế kiểm soát từng cấp. Trọng tâm là đẩy mạnh chương trình hợp tác với Tập đoàn FPT và các tổng công ty công nghệ để thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thiện chính quyền điện tử, đưa tỉnh sớm trở thành một trong những tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột “Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số vào năm 2023”. Bằng nhiều nỗ lực, tỉnh tổ chức ký kết thành công thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn FPT về chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025. Ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chính quyền số là đầu tàu của chuyển đổi số, chú trọng thương mại điện tử, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển du lịch.

Tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT truyền thông thành công Tuần lễ văn hoá, du lịch huyện Hoàng Su phì, văn hoá trà và sản phẩm đặc trưng Hà Giang ứng dụng công nghệ số. Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ đưa các sản phẩm (OCOP) như: Dược phẩm và du lịch, cam Hà Giang niên vụ 2021 - 2022 lên sàn thương mại điện tử Sendo. Ban hành kế hoạch hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hoá thiết yếu trong đại dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sàn Postmark.vn của Bưu điện tỉnh và 4 sàn Voso.vn của Bưu chính Viettel Hà Giang đã tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc, hỗ trợ tập huấn và đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử với quy mô gần 1.000 hộ, 10 lớp tập huấn, qua đó tiêu thụ trên 60 tấn cam Vàng.

Bên cạnh đó, ngành TT&TT đảm bảo cơ sở hạ tầng phát triển thương mại điện tử, đảm bảo hạ tầng viễn thông phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021. Triển khai hạ tầng bưu chính, viễn thông và CNTT, đảm bảo hoàn thành tiêu chí TT&TT tại 8 xã dự kiến công nhận Nông thôn mới trong năm 2021. Triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được đầu tư tại 222 điểm kết nối tới 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Hoàn thành mở rộng kết nối hệ thống một cửa điện tử trên mạng truyền số liệu chuyên dùng; chuyển đổi hệ thống giao ban trực tuyến sang mạng truyền số liệu chuyên dùng. Thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp phần mềm Vnptioffice, tích hợp chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh; rà soát 6.855 chứng thư số đang còn hiệu lực.

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC) và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến nay, cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.864 TTHC, trong đó: Dịch vụ công mức độ 2 là 188 TTHC; dịch vụ công mức độ 3 là 175 TTHC; dịch vụ công mức độ 4 là 1.501 TTHC, đạt 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện cung cấp mức độ 4. Rà soát, hỗ trợ, xử lý hồ sơ lỗi trên hệ thống một cửa điện tử tại các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện Hoàng Su Phì, Quản Bạ, thành phố Hà Giang… Kết nối TTHC liên thông tuyển sinh đầu cấp; TTHC cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai các giải pháp nâng cao an toàn, an ninh mạng, hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung của tỉnh đáp ứng theo các tiêu chuẩn của Bộ TT&TT; theo mô hình 4 lớp; tiếp nhận và xử lý 5.046 cảnh báo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số trong thời gian tới, ngành TT&TT đã đề ra nhiều giải pháp như phấn đấu hoàn thành 98,5% thôn được phủ sóng di động 3G, 4G; 50% thôn có băng rộng cố định Internet; 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 30% hàng hóa và dịch vụ được chứng nhận thương hiệu có mặt trên các sàn thương mại điện tử; 10 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia chuyển đổi số. Từng bước thực hiện mục tiêu chính quyền số đi trước, với trọng tâm là xây dựng và quản lý dữ liệu, phát triển ứng dụng trên nền tảng di động. Truyền thông số trên các nền tảng dùng chung, mạng xã hội để thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số. Chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số. Tăng cường tính công khai minh bạch thông tin, phát huy mạnh mẽ vai trò của thông tin cơ sở; đảm bảo quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại và định hướng dư luận.

