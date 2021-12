Chữ ký số thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử

BHG - Ứng dụng chữ ký số (CKS) chuyên dùng trong gửi, nhận văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước tạo nên bước tiến vượt bậc trong tiến trình cải cách hành chính. Qua đó, không chỉ xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch mà còn góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Cán bộ Sở Ngoại vụ xử lý văn bản trên nền tảng số.

Sự phát triển của hạ tầng xã hội số cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của cơ quan nhà nước trở thành tiền đề quan trọng để tỉnh ta ứng dụng CKS chuyên dùng. Đây là dạng chữ ký điện tử thay thế chữ ký tay, con dấu truyền thống đang sử dụng trên văn bản giấy, được hiểu như con dấu điện tử của tổ chức, cá nhân; thông tin được mã hóa bằng khóa riêng của người gửi, đính kèm theo văn bản điện tử nhằm bảo đảm giá trị pháp lý, tính toàn vẹn và an toàn thông tin.

Cuối năm 2015, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành – VNPT iOffice được thực hiện trên địa bàn tỉnh, tạo bước ngoặt quan trọng trong quản lý văn bản và điều hành công việc trên môi trường điện tử, giúp các cơ quan nhà nước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “văn phòng điện tử không giấy tờ”. Quá trình vận hành, phần mềm VNPT iOffice chứng minh sự ưu việt với nhiều tính năng vượt trội so với phương thức truyền thống, như: Tiết kiệm thời gian gửi, nhận văn bản, khả năng bảo mật cao, lưu trữ dễ dàng, giúp người sử dụng làm việc mọi lúc, mọi nơi với điện thoại thông minh, laptop, ipad… Đầu năm 2016, tỉnh ta bắt đầu nâng cấp, sử dụng phần mềm VNPT iOffice có tích hợp CKS chuyên dùng cho người sử dụng dưới hình thức USB Token. Đồng thời, hoàn thành kết nối gửi/nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ T.Ư đến xã, phường, thị trấn vào năm 2017. Đặc biệt hơn, ngày 13.6.2019, tỉnh công bố tích hợp thành công CKS chuyên dùng trên SIM (Mobile PKI), đưa Hà Giang trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tích hợp ứng dụng CKS chuyên dùng trên thiết bị di động và sử dụng qua hệ thống VNPT iOffice – Phó Giám đốc VNPT Hà Giang, Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.300 đơn vị sử dụng phần mềm VNPT iOffice với số lượng người dùng lên đến hơn 40.000 người. Không những vậy, hệ thống VNPT iOffice của tỉnh còn tích hợp với Trục liên thông văn bản quốc gia tạo nên sự thông suốt, công khai, minh bạch. Kể từ khi triển khai phần mềm VNPT iOffice đến ngày 26.11.2021, trên Trục liên thông văn bản quốc gia, toàn tỉnh thực hiện trao đổi gần 8,5 triệu văn bản qua mạng giữa 1.739 đơn vị. Có thể nói, việc ứng dụng CKS trong gửi, nhận văn bản điện tử được cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét. 19/20 đơn vị cấp tỉnh có tỷ lệ sử dụng CKS cá nhân đạt trên 98%, cơ quan còn lại đạt tỷ lệ 74%. Đặc biệt, có 4 đơn vị (Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và PTNT) trong 3 tháng đầu năm 2021 có tỷ lệ sử dụng CKS cá nhân đạt thấp, dưới 10% nhưng đến đầu tháng 10 năm 2021 đều đạt trên 70%. Đối với cấp huyện, duy nhất huyện Xín Mần có tỷ lệ sử dụng CKS cá nhân đạt 100%, 10 huyện, thành phố còn lại đạt từ 40% đến trên 80%.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, 17 cơ quan cấp tỉnh cử cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhiều cơ quan có tỷ lệ hồ sơ phát sinh và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử cao, như: Văn phòng UBND tỉnh (100%), Sở Công thương (95,62%), Sở Tài chính (51,11%), huyện Hoàng Su Phì (54,93%), Xín Mần (38%)… 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ, ứng dụng CKS để thực hiện toàn bộ hoặc một số bước thực hiện TTHC bằng phương tiện điện tử thông qua Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có 1.568 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 100% TTHC đủ điều kiện), 156 TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3. Tỷ lệ xử lý hồ sơ điện tử đạt 66,38%; văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan đạt 100%.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc ứng dụng CKS chuyên dùng mang lại lợi ích kép: Thủ trưởng đơn vị có thể ký duyệt văn bản ở mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng kịp thời công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý văn bản trên môi trường điện tử. So với văn bản giấy thông thường, CKS giúp tiết kiệm chi phí giao dịch, như: Giấy, mực in, chuyển phát, khấu hao máy in, photo; giảm công sức lao động trong các khâu scan văn bản giấy, nhân bản công văn và đưa công văn... Trong khi đó, thời gian gửi, nhận văn bản chỉ tính bằng giây thay vì nhiều giờ đồng hồ, thậm chí nhiều ngày so với cách làm truyền thống. Nhờ đó, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng/năm…

Nghị quyết số 18 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của BCH Đảng bộ tỉnh xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, huyện, thành phố và 90% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý và ứng dụng CKS chuyên dùng trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật). Hiện nay, chuyển đổi số, trong đó có ứng dụng CKS trở thành giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH; từng bước đưa Hà Giang trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, hướng tới “chính quyền không giấy tờ”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY