Kiến thức và kỹ năng cơ bản trên môi trường số

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết những kiến thức và kỹ năng số cơ bản mỗi người cần có trên môi trường số?

Trả lời: Khi cuộc sống đổi sang môi trường số mỗi người đều cần những kiến thức và kỹ năng số cơ bản để sử dụng máy tính, Internet, thiết bị số và điện thoại di động... Các kiến thức và kỹ năng số cơ bản thường được nhìn nhận và đề xuất nhiều ít khác nhau, bao gồm:

- Sử dụng máy tính: Hiểu biết và có kỹ năng cơ bản về các thành phần của máy tính, hệ điều hành và những chức năng cơ bản, những ứng dụng chính có thể thực hiện với máy tính và sử dụng chúng thế nào.

- Truy nhập thông tin trên mạng: Hiểu biết và có kỹ năng cơ bản về Internet và kết nối Internet, cách hoàn thành một số giao dịch trực tuyến một cách an toàn, các kiến thức cơ bản về tìm kiếm trên web bằng công cụ tìm kiếm.

- Giao tiếp trực tuyến: Hiểu biết và có kỹ năng cơ bản về cách thiết lập và sử dụng email, cách giao tiếp với mọi người bằng tính năng nhắn tin, cuộc gọi thoại hay video.

- Tham gia trực tuyến một cách an toàn, lịch sự, trách nhiệm: Hiểu biết và có kỹ năng cơ bản về một số rủi ro về an toàn có thể ảnh hưởng đến mỗi người khi sử dụng Internet, các mẹo để giữ an toàn và giữ thông tin riêng tư trên mạng. Ngoài ra, cần tìm hiểu thêm về quyền, cách hay nhất để sử dụng thông tin trực tuyến và sự đe doạ từ môi trường trực tuyến.

- Tạo nội dung số: Hiểu biết và có kỹ năng cơ bản về cách tạo tài liệu số ở dạng văn bản, chỉnh sửa, lưu và in văn bản.

- Cộng tác và quản lý nội dung kỹ thuật số: Hiểu và có kỹ năng cơ bản về cách chia sẻ và cùng hợp tác làm việc trên tài liệu, cũng như cách quản lý thời gian, liên hệ và cộng việc với lịch số...

BTV