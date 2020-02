Các địa phương Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

BHG - * Sáng 3.2, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và bí thư 24 xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Vũ Mạnh Hà tặng Giấy khen cho các đảng viên tiêu biểu.

Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Qua đó, khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc; những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Đảng bộ Hoàng Su Phì, 72 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành với 20 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện luôn phát huy truyền thống cách mạng, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của huyện. Từ chỗ là một huyện nghèo, kết cấu hạ tầng, kinh tế thấp kém, có tới 99% dân số mù chữ đến nay Hoàng Su Phì đã có sự thay đổi to lớn. Năm 2020, huyện tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì qua các thời kỳ và đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển lớn mạnh của huyện những năm qua. Đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Hoàng Su Phì sẽ ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong những năm tiếp theo

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 32 đảng viên tiêu biểu, xuất sắc của Đảng bộ huyện.

Thu Huyền (Hoàng Su Phì)

* Sáng 3.2, Huyện ủy Bắc Mê tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020); biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân trong buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đã ôn lại truyền thống 90 năm từ ngày thành lập Đảng đến nay. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê ôn lại truyền thống 90 năm từ ngày thành lập Đảng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những giải pháp, những kinh nghiệm và đóng góp những ý kiến thiết thực để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển huyện Bắc Mê trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen co các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Qua quá trình phát triển, đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã có 57 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 3.850 đảng viên. Đảng bộ huyện đã trải qua 9 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã đề ra 31 chỉ tiêu. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đến nay đã có 30/31 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết. Bí thư Huyện ủy Bắc Mê đề nghị các cấp ủy Đảng cần phát huy vai trò của mình trong thời gian tới, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì một Bắc Mê phát triển bền vững.

Cũng tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê đã khen thưởng cho 41 tập thể và 83 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN